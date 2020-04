Kicillof llevó a la Rosada su propuesta para la "cuarentena administrada"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió ayer con el jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero para llevarle la propuesta consensuada con los intendentes de “cuarentena administrada”.

Como venía adelantando el primer mandatario bonaerense, el objetivo principal será la reactivación de algunos rubros económicos en las localidades del interior donde no hay contagios de coronavirus.

Según se pudo saber de fuentes oficiales, las actividades que el Gobernador recomendó reabrir son la construcción privada, el delivery para todos los comercios, los oficios y las profesiones independientes.

"Hemos hecho un relevamiento municipio por municipio y estamos buscamos una aprobación del Gobierno nacional", señaló Kicillof desde Ensenada, donde puso en funcionamiento 24 ambulancias.

La propuesta fue la apertura de actividades, siempre respetando las condiciones del ministerio de Salud, de 58 municipios donde no hubo registros de Covid-19. Claro está que dependerá de la predisposición del intendente.

"En muchos pueblos se van a tomar medidas para impedir el ingreso del contagio y ensayar algunas actividades que podría llevarse adelante, pero con protocolos muy estrictos", explicó el Gobernador.

Asimismo, hay otros 40 distritos donde hay un solo infectado o dos. En esos partidos, que en el mapa de la pandemia son señalados con color amarillo, podría disponerse la apertura parcial de determinados pueblos.

En concreto, serían 98 de las 135 localidades bonaerenses que podrían recibir luz verde o amarilla para disponer algún tipo de actividad comercial a partir del 26 de abril, según el esquema que se le presentó a Cafiero.

Por otro lado, quedan 37 comunas marcadas con color rojo, muchas del Conurbano bonaerense donde no se abrirá la economía. Por el contrario, habrá un “endurecimiento” de la cuarentena.

Esta implica protocolos más rígidos para el funcionamiento del transporte público y una profundización de los controles de circulación en rutas y accesos a distritos. Así como también restricciones para la circulación de adultos mayores.

Vale recordar que este viernes Kicillof publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece la obligatoriedad del uso del tapaboca y nariz desde el próximo lunes en toda la Provincia.

Deberá ser usado en el transporte público y privado cuando haya dos o más personas y en todos los espacios cerrados de acceso público (oficinas públicas, locales comerciales, entre otros).