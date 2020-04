Los municipios de la Región suman equipamiento y refuerzan su estructura hospitalaria por el coronavirus

En las últimas semanas, y en el marco del avance de la pandemia por el nuevo coronavirus, los municipios de la Región adoptaron nuevas medidas de control, tanto en los accesos a las ciudades como en la dinámica diaria de circulación de los vecinos, estableciendo la obligatoriedad de usar tapabocas, hacer los mandados en una franja horaria estipulada, entre otras.

A su vez, pusieron en marcha los centros de aislamiento y hospitales de campaña, mientras que, a través de donaciones de empresas, comunidad en general y del aporte de la Provincia, incorporaron equipamiento para robustecer el sistema de salud local y estar mejor preparados ante un eventual pico de contagios entre la población.





Ameghino

En el caso de Florentino Ameghino, el distrito no cuenta con clínicas privadas y el hospital local no tiene terapia intensiva. De manera que se trabajará con derivaciones si se contara con casos que necesiten cuidados intensivos y disponen de tres respiradores artificiales.

En las últimas semanas, el distrito incorporó cuatro nuevos médicos, cuarenta manómetros para oxígeno y un termómetro infrarrojo. El centro de aislamiento de Ameghino tendrá alrededor de 60 camas y, desde la Municipalidad indicaron que “gracias a la solidaridad de los herederos de las familias Simón y Cano, y al trabajo de la empresa CLAAS, recuperamos 14 camas ortopédicas para internación, una mesa quirúrgica y un transportador de oxígeno que estaban en desuso en la ex Clínica Privada Ameghino, también la empresa puso a disposición un sector de alojamiento con veinte camas que servirán para el aislamiento de pacientes”.

Leandro N. Alem

En el caso de Leandro. N. Alem, por estos días se está diagramando el plan de contingencia que propone reforzar la infraestructura hospitalaria existente como principal efector.

Según informaron a Democracia desde el municipio, se afectarán otros espacios públicos para el aislamiento de pacientes. Actualmente, cuentan con cuatro respiradores y tres en proceso de compra, además de los solicitados a la Provincia. La Unidad de Terapia Intensiva del hospital local cuenta con doce camas y un total 315 camas, incluyendo las de aislamiento por Covid-19, las de patologías en general y circuito de quirófano.

En este momento hay cinco edificios municipales refuncionalizados para la crisis sanitaria y tres consultorios especiales de Covid-19.

Chacabuco

La Unidad de Terapia Intensiva de Chacabuco cuenta con 6 camas y 6 respiradores mecánicos. En el marco de la contingencia del Covid-19, se destinó la tercera ala de internación a pacientes con síntomas respiratorios, sospechosos o confirmados de Covid-19, allí hay 37 camas con gases medicinales.

Por otro lado, se desdobló la guardia pediátrica y de adultos: se dispuso un consultorio para el paciente febril sintomático respiratorio adulto y lo mismo para los pediátricos. A su vez, Chacabuco ya tiene armado el hospital de campaña en dependencias del club 9 de Julio, con una capacidad de 120 camas, para internación de pacientes adultos leves sospechosos o confirmados de Covid-19. En cuanto a clínicas privadas, el Sanatorio Chacabuco cuenta con seis camas de terapia intensiva y dos respiradores artificiales.

Junín

Un relevamiento realizado por Democracia arrojó que en Junín hay 55 respiradores, entre los que están en el hospital más los que se encuentran en las clínicas privadas.

Según la información obtenida por este diario, Clínica Centro cuenta con 12 camas con respiradores; IMEC, 6 respiradores; Sanatorio Junín, 10 respiradores (aunque la Unidad Coronaria tiene otras 5 camas que podrían adaptarse); Clínica La Pequeña Familia, 10 respiradores de adultos y 2 en Pediatría; mientras que el Hospital Interzonal General de cuenta con 15 respiradores y podría estar recibiendo otros 16 en los próximos días, según informaron desde la dirección del nosocomio provincial.

Asimismo, en el HIGA se armó una carpa con alrededor de 100 camas, que servirán para la internación de pacientes que no revistan extrema gravedad.

Lincoln

El sistema público de salud de Lincoln cuenta con 99 camas y 5 de cuidados intensivos, mientras que el privado tiene 78 generales y 10 de terapia intensiva. Con relación a respiradores, según pudo averiguar este diario, hay 9 en total: 3 en el Hospital Municipal "Dr. Rubén O. Miravalle", 3 en la clínica Oeste y 3 en la clínica Lincoln.

Además, el municipio armó un hospital de campaña en la Sociedad Rural con 90 camas, de acuerdo a lo dispuesto por el protocolo de actuación. Allí funcionará la atención de contingencia en caso de verse superada la cantidad de camas con las que cuenta el Hospital Municipal que, hasta el momento, es el lugar donde está centralizada la atención de pacientes sospechosos de coronavirus.

El titular de la cartera de Salud, Dr. Sergio Lorenzo, precisó que junto a las camas, colchones, frazadas y sábanas, en las últimas semanas, también se han adquirido camisolines, antiparras, guantes, barbijos N95 y tubos de oxígeno, junto a otros insumos que llegaron desde el ministerio de Salud bonaerense, las mascarillas plásticas y los soportes para sueros que se realizaron con colaboración de las escuelas de Educación Técnica y otras donaciones por parte de empresas, instituciones y vecinos.

Rojas

En el caso de Rojas, el distrito cuenta con el hospital local Saturnino Unzué y con una clínica privada, pero esta última no tiene terapia intensiva. En el nosocomio local hay 6 respiradores artificiales, contaban con 4 y sumaron 2 que fueron alquilados hasta fines de septiembre. Hay 5 camas de terapia intensiva y 4 en ampliación.

Junto al sector privado, la Municipalidad se encuentra preparando un espacio sobre la Ruta Nacional 188 que contará con 75 camas, el lugar será utilizado para lo que disponga el equipo médico. En tanto, el Hotel Central será destinado para la utilidad de aquellas personas infectadas que deben aislarse de su grupo familiar y no tienen dónde hacerlo; a su vez, el funcionamiento del geriátrico municipal “Madre Teresa de Calcuta” pasa al Hotel Victoria; con esta medida se busca cuidar a los abuelos, que son grupo de riesgo, y ganar espacio en el hospital para atender casos respiratorios.

A través de la campaña que llevaron adelante Rotary Club y FUNDAICO, además del alquiler de los 2 respiradores, adquirieron 1 unidad de equipo de infusión Apema, 3 unidades Aspiro Nebulizador SB, 25 unidades de Oxímetro de Pulso MD300C con sensor, 3 unidades de resucitador autoinflable adulto y 3 camas eléctricas.

Viamonte

General Viamonte es otro de los distritos que se manejará con derivaciones en los casos graves, tal como lo dispone la Región Sanitaria, ya que no tienen Unidad de Terapia Intensiva. En el hospital municipal cuentan con 2 respiradores –aguardan la compra de uno más- y la clínica privada tiene un respirador artificial.

Según informó a Democracia el secretario de Salud Santiago Catalán Pellet, se comenzará a armar un centro de aislamiento con espacio para cincuenta camas y se compraron insumos para asistir hasta a cuatro pacientes de cuidados intensivos, con cinco médicos de planta.

Por otro lado, se está trabajando de manera articulada con la clínica privada, de manera que allí se lleven a cabo partos, cesáreas y otras cirugías de urgencia, mientras que el hospital se destina de manera exclusiva a pacientes infectados con Covid-19.