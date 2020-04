Cómo funcionarán los bancos a partir del próximo lunes

El lunes 13 los bancos reanudarán la atención pública de manera general aunque será limitada y restringida, de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación A6958 del Banco Central. Según estableció la autoridad monetaria, los clientes sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI para las personas humanas y el dígito verificador del CUIT para las personas jurídicas.

En ese sentido, el cronograma definido es el siguiente: - Lunes 13 podrán ir los terminados en 0 y 1 - Martes 14, los terminados en 2 y 3 - Miércoles 15, los terminados en 4 y 5 - Jueves 16, los terminados en 6 y 7 - Viernes 17, los terminados en 8 y 9.

La Comunicación indica además que podrán concurrir a las sucursales únicamente con un turno gestionado previamente a través de los canales electrónicos que los bancos habiliten (home banking, línea de teléfono o mail), cuyo comprobante será obligatorio presentar para ingresar al banco y servirá también como permiso de circulación en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional.

Las entidades deberán poner a disposición de los clientes estos turnos por canales electrónicos a partir del hoy. Los turnos habilitarán gestiones administrativas (por ejemplo, retiro de tarjetas, firma de documentación, acceso a cajas de seguridad), mientras que no habrá atención por ventanilla para depósitos, pagos o extracciones, los cuales se deberán gestionar a través de cajeros electrónicos, terminales de autoservicio y buzón de pago. La atención por ventanilla queda exclusivamente reservada para el pago a beneficios de jubilaciones y pensiones, como así también el pago de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será conforme al cronograma que difunda la ANSES o el correspondiente ente administrador, no siendo necesaria la obtención de turno. Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y compra y los otros proveedores no financieros de crédito deberán abrir sus sucursales para la atención al público en general, entre el 13 y el 17 de abril, con el mismo esquema que los bancos.

En este caso, clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones también deberán solicitar previamente los turnos para ser atendidos y concurrir a la sucursal. En tanto que las casas de cambio no podrán atender al público en sus sucursales, pudiendo operar sólo en forma remota.