Accesos cerrados y limitaciones por patente para circular, algunas de las medidas en la Región

La situación sanitaria que atraviesa la Argentina por el avance del coronavirus Covid-19 mantiene en alerta a las autoridades municipales que, además de seguir los lineamientos establecidos por la Nación y la Provincia, toman decisiones a nivel local con el fin de evitar el colapso del sistema de salud ante una eventual rápida diseminación del virus entre los vecinos. Por ese motivo, los distritos de la Región establecieron pautas rígidas respecto de los horarios de comercios que venden alimentos y productos esenciales, reducción a una sola persona por vehículo y hasta límite de circulación por número de patente.

Ayuda para comerciantes no esenciales en Ameghino

En Ameghino la sirena suena a las 17 para volver a casa y solo se permite un ocupante por vehículo, salvo excepciones. También anunciaron que se permitirá el corte de pasto particulares y parqueros, los días sábado 4 y domingo 5 de abril de 8 a 17, cumpliendo estrictamente con las siguientes disposiciones: Los parqueros o cortadores podrán acceder a un permiso especial llamando al número 3388679902 en el que tomarán sus datos y los del cliente.

A través de sus redes sociales, el intendente municipal, Calixto Tellechea, anunció medidas destinadas a aquellos comercios que se ven afectados por la cuarentena obligatoria. Principalmente, la decisión refiere a la exención de tasas municipales vinculadas al comercio, como Seguridad e Higiene y, a su vez, otras como Alumbrado Público, Barrido y Conservación de la Vía Pública (ABL), descomprimiendo aún más la carga contributiva del sector.

En otro sentido, precisó que extenderá de oficio hasta el 31 de mayo aquellas habilitaciones que vencen al 30 de abril y se refirió a las ejecuciones por falta de pago, sobre las que dijo que en el caso de esas tasas, no habrá intimaciones durante todo el 2020. En cuanto a su aplicación, informó que los comerciantes beneficiados podrán adherirse vía online a fin de que puedan realizar el trámite desde sus casas. Calixto Tellechea, sus funcionarios y concejales de Juntos por el Cambio donarán parte de sus sueldos para colaborar con la campaña de donaciones de la Cooperadora del Hospital.

Circulación por patente en Chacabuco

Luego de cerrar accesos a Chacabuco, restringir el ingreso de personas a la ciudad, limitar el horario de comercios de productos esenciales y prohibir la circulación de vehículos a partir del toque de sirenas de las 18, mediante decreto municipal, también se restringió la circulación de vehículos por patente: las que terminan en número par pueden circular lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que las de terminación con número impar pueden hacerlo los martes, jueves, sábados y domingos, quedando exceptuadas todas aquellas personas que están habilitadas a circular por servicios o productos esenciales. “Toda aquella persona que incumpla con la medida será multada y lo recaudado se destinará a la compra de insumos para el Hospital Municipal, solo podrá circular una sola persona por vehículo”, señalaron.

El intendente municipal, Víctor Aiola, apeló a que los vecinos hagan sus compras en comercios cercanos a sus barrios. “Son medidas antipáticas, que pueden resultar restrictivas”, dijo y añadió “pero por encima de cualquier cosa, está el valor de la vida y el valor de la vida hay que cuidarlo entre todos”.

La normativa en Lincoln

En los últimos días, en Lincoln habilitaron el trabajo de los cortadores de pasto y autorizaron a las inmobiliarias a realizar el cobro de alquileres u entrega de documentación a clientes que no tengan otro medio para efectuarlo de lunes a viernes de 9 a 13 horas, únicamente. Los comercios de venta de alimentos no esenciales como heladerías, kioscos, cotillón y chocolaterías ahora pueden vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario de 18 a 21 horas, únicamente. En tanto, los comercios de pagos de servicios podrán atender de lunes a sábados de 10 a 13 horas y las compañías de seguros están autorizadas a realizar el cobro a clientes que no dispongan de otros medios para efectuar el pago, dicha cobranza deberá realizarse únicamente mediante el sistema de delivery de lunes a viernes de 11 a 13 horas.

Respecto del cobro de jubilados, desde la dirección de Tercera Edad se brinda servicio de transporte gratuito para trasladar a los adultos mayores que lo requieran desde su domicilio hasta el banco. En Lincoln, la circulación de personas no puede extenderse más allá de las 17, quedando exceptuadas solo aquellas personas que están afectadas a la prestación de servicios básicos en el marco de la Emergencia Sanitaria y las actividades que así están habilitadas de acuerdo a la normativa vigente.

Medidas tomadas en Rojas

Entre las medidas adoptadas en Rojas, los comercios que venden productos esenciales pueden estar abiertos de 7 a 17, mientras que las rotiserías, heladerías y restaurantes solo pueden hacer delivery entre las 7 y las 22. En cuanto a la circulación de vehículos, los autos pueden circular de 7 a 22 y con un solo pasajero adentro, solo se exceptúan viajes fuera de ese horario si correspondieran a emergencias de salud o en el caso de que fueran necesarios para el auxilio de la fuerza pública. Además, podrán registrarse en el área de Bromatología quienes tengan que cortar el pasto en fincas y terrenos.

En cuanto a las próximas medidas a tomar, desde el Gobierno local señalaron que “vamos a trasladar el funcionamiento del Geriátrico Municipal Madre Teresa de Calcuta al Hotel Victoria, con esta medida estaremos cuidando a los abuelos, que son grupo de riesgo, y ganaremos espacio en el hospital para atender casos respiratorios; junto al sector privado estamos preparando un espacio sobre la ruta 188 que contará con 75 camas y este lugar será utilizado para lo que disponga el equipo médico, además, armaremos con Satus Ager un comedor en el patio del hospital para uso interno”.

Comercios de 7 a 15 en Viamonte

En el distrito de General Viamonte se estableció que los comercios esenciales deberán atender al público entre las 7 y las 15. Además, los funcionarios de las distintas áreas hacen mandados a los vecinos de la tercera edad que no pueden salir de sus domicilios y no tienen familiares que puedan asistirlos. En los últimos días, el Gobierno local comunicó a los comerciantes no esenciales -que no están pudiendo abrir sus puertas en medio de la pandemia- que quedan exceptuados del pago de la segunda cuota de la tasa por seguridad e higiene cuyo vencimiento opera en mayo. La medida no incluye a los supermercados, despensas y comercios que cuentan con sus puertas abiertas. En todos los comercios de venta de alimentos hay un canasto solidario para dejar productos como fideos, arroz, polenta, harina, puré de tomates, mate cocido y latas de conserva, entre otros, y ayudar a los vecinos que más lo necesitan.