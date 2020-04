Recomendaciones de prevención en el hogar ante casos probables de coronavirus

En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires brinda recomendaciones para aquellas personas con casos probables o confirmados de coronavirus que deben permanecer en sus hogares, como así también para quienes conviven con ellas.

En primer lugar, el paciente debe quedar aislado, en lo posible, en una habitación individual con ventilación a la calle y la puerta cerrada, evitando las fuentes de aire frío o caliente (aires acondicionados). Además, no debe salir de esa habitación y se recomienda que la comunicación con el resto de los habitantes de la casa sea por teléfono celular. Es decir, siempre se debe evitar el contacto con otros y otras; esto implica que tampoco puede recibir visitas durante el aislamiento.

Asimismo, nadie debe compartir objetos de uso cotidiano como vasos, cubiertos, platos o toallas. Si la persona que tiene o puede tener coronavirus acude a zonas comunitarias de la casa debe hacerlo usando barbijo y manteniendo una distancia mínima de entre 1 y 2 metros con el resto de los ocupantes. Cada vez que el paciente utilice el baño se debe limpiar con lavandina.

Por otro lado, la ropa de cama y la vestimenta del paciente deben lavarse por separado y de manera frecuente. Para el lavado en lavarropas se debe emplear un programa de al menos 25 minutos con agua a 60 grados.

Para el lavado a mano, si no se cuenta con agua caliente, se recomienda dejarla en dilución de lavandina durante 30 minutos. Preferentemente, colgarla al sol y siempre desinfectar los cestos y superficies en contacto con las prendas con lavandina. La ropa siempre debe ser manipulada con guantes descartables, evitando sacudirla y que entre en contacto con el cuerpo.

En lo que respecta a la gestión de residuos en estos casos, es importante que el paciente disponga de un tacho de basura con pedal y de uso exclusivo ubicado en la habitación de aislamiento. Además, se suspenderá la separación de residuos en el domicilio para evitar que se propague el virus.

Se recomienda utilizar bolsas de residuos, gruesas y que cierren bien. Antes que la bolsa en uso se llene se la debe cerrar, rociarla con desinfectante (alcohol al 70%) y colocarla dentro de una segunda bolsa con el rótulo “no abrir” y la fecha. En esta bolsa no solo se colocan los residuos del paciente, sino también los guantes, mascarilla y otros elementos de limpieza que utilicen quienes estén en contacto con él.

La segunda bolsa, también cerrada, se puede colocar en la bolsa común de residuos domiciliarios (fuera del alcance de niños y animales) y esperar 72 horas antes de sacarla a la calle para depositarlo donde se los deja habitualmente.

Es importante resaltar que la bolsa no debe permanecer en la calle durante horas; deberás ser sacada en el horario de la recolección establecida por los municipios. Su contenido no puede ser reciclado.

Siempre, después del contacto con las bolsas de residuos se debe proceder al lavado de manos con abundante agua y jabón.