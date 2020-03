Axel Kicillof: “No hay que elegir entre economía y salud”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó ayer que el Gobierno está "construyendo el barco mientras se navega" y en relación a la pandemia del coronavirus subrayó que "no hay que elegir entre economía y salud" ya que "no es una cosa o la otra".

"Estamos construyendo el barco mientras navegamos. Lo que sí estamos conformes es en que implementamos la cuarentena antes de tiempo. Algunos países debieron hacerlo después intempestivamente", indicó el mandatario bonaerense en diálogo con Radio Rivadavia.

"Contrarreloj lo que estamos haciendo es tomar las medidas para mejorar la infraestructura de salud porque estaba en un estado de abandono", subrayó.

Respecto a la dicotomía entre economía y salud que plantea la pandemia, Kicillof insistió: "No hay que elegir una cosa o la otra. Si bien se ha priorizado la salud y la vida y se ha tomado una medida muy drástica. Los países que no tomaron medidas drásticas también tuvieron grandes problemas económicos. No es verdad que ante esto se puede reaccionar sin efecto económico".

"Lo que hay que hacer es acompañar en el día a día las decisiones de los expertos y tomar todas las medidas de respaldo económico para los sectores que sufren", remarcó.

Además, consideró que "es imposible pensar que un país pueda separarse del mundo y no sentir el colapso económico que generó la pandemia".

"Lo que hemos visto estos días es que los contagios no han tomado una dinámica explosiva".

En tanto, respecto al cumplimiento de la cuarentena, manifestó que "siempre hay quienes cometen actos irresponsables o egoístas, pero la gran mayoría está cumpliendo con la cuarentena".

"Lo que hemos visto estos días es que los contagios no han tomado una dinámica explosiva. Recién ahora empieza a verse el efecto de la cuarentena en la estadística", concluyó.