El defensor del Pueblo presenta un amparo para evitar bloqueo de ciudades bonaerenses

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, anunció hoy que presentó a la Justicia un amparo para evitar cortes y bloqueos de municipios de la provincia "en forma individual y sin coordinación con el Gobierno provincial", al considerar que de esa forma se impide la operación de servicios esenciales en esos distritos ante la pandemia del coronavirus.

"Fuimos a la Justicia a ratificar la vigencia del decreto 797 del gobernador (de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof) para que no se tomen decisiones individuales y sin coordinación con la Gobernación", explicó Lorenzino.

En diálogo con radio Mitre, Lorenzino explicó que "no se trata de algo generalizado; tenemos 135 municipios en la provincia, pero algunos, de manera inorgánica, tratan de cerrar pueblos y ciudades, y de esa manera no se respeta el decreto 797 del gobernador Kicillof, con lo que impiden la operación de servicios esenciales y la distribución de alimentos".

Kicillof había dictado el 12 de marzo último el decreto 797 para dar una respuesta integral e inmediata ante el avance del conoravirus; entre ellas, disponer una coordinación con el Gobierno nacional, provincial y los municipios para llevar adelante diferentes medidas ante la pandemia.

"Hay que tomar las decisiones coordinadamente, y los vecinos no pueden tomar en forma desordenada e individualmente cortes y cierres, porque entorpecen el funcionamiento de los servicios esenciales y la distribución de alimentos a distintos lugares", advirtió el funcionario.

"Hay un presidente (Alberto Fernández) y un gobernador que han tomado decisiones, y hay que respetarlas", indicó Lorenzino.

Por último, pidió también que "se denuncie cuando se hacen cortes o se cierran calles en diferentes ciudades y pueblos, porque va contra la ley, está mal".