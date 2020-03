Piden a los turistas no visitar distritos bonaerenses

Con el fin de evitar la propagación del coronavirus los intendentes de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell pidieron a los turistas que eviten visitar esas ciudades balnearias este fin de semana largo, ya que "no son vacaciones y entre todos debemos cuidarnos para que no aumente el número de infectados", coincidieron.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, firmó un decreto en el cual se establece que, desde ayer y hasta el 31 de marzo, los locales gastronómicos, establecimientos hoteleros, bares, discos, salones de fiestas, gimnasios y cualquier lugar que genere conglomeración de personas deberán permanecer cerrados.

El decreto busca cuidar a los geselinos y que los turistas tomen conciencia del coronavirus, por lo que invita no visitar el distrito bonaerense de Gesell porque no será un fin de semana normal ya que todo permanecerá cerrado.

Los supermercados del distrito podrán mantener sus puertas abiertas evitando la conglomeración de potenciales clientes, limitando el ingreso masivo de personas, mantener distancia en la fila e higienizar cada hora, las manijas de carros, barandas y proporcionando al empleado de todas las medidas higiénicas.

En consonancia, el intendente del distrito de Pinamar, Martin Yeza, lanzó a través de su perfil en Twitter un pedido a los turistas para que no visiten la localidad costera porque "no son vacaciones" y porque estará "todo cerrado".

"Todos los días seguimos controlando cada vez más. No son vacaciones, el país esta en cuarentena", indicó.

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, también pidió a los turistas que "no vengan".

"En caso de que alguno decida venir, se van a encontrar con una ciudad que sus restaurantes no van a estar funcionando como deben funcionar. Ya les recomendamos a los bares que cierren, mientras que lugares de esparcimiento nocturnos ya están cerrados", indicó.

Monte Hermoso

Los comercios y hoteles del balneario bonaerense de Monte Hermoso también se mantendrán cerrados hasta el próximo martes 24 de marzo, en el marco de las medidas preventivas por el coronavirus Covid-19. La medida comenzó a regir ayer.

Fuentes comunales informaron que "deberán permanecer cerrados todos los comercios de los rubros hotelero, inmobiliario, gastronómico, de indumentaria; quioscos, casas de pesca, librerías y mercerías, entre otros".