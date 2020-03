La gran incógnita: la cantidad de camas de terapia intensiva que existen en la Provincia

Como se ha visto durante las últimas semanas en los países más golpeados por el COVID, uno de los mayores riesgos que plantea la pandemia es el colapso de los sistemas de salud; y en particular de sus unidades de cuidados intensivos. Por las características propias de la enfermedad, la escasez de este recurso constituye un “talón de Aquiles” que ya ha llevado en algunos casos -como denunciaron médicos italianos- a tener que decidir a qué pacientes se le dará la posibilidad de sobrevivir y a cuáles no.

Pese a esta dramática realidad, en la Provincia de Buenos Aires aún no se sabe con exactitud el número de camas de cuidados intensivos de las que se dispone para hacer frente a una eventual escalada de casos. Como reconocieron ayer voceros del gobierno bonaerense, “se está trabajando contrarreloj junto con el sector privado” para determinar el alcance de ese recurso clave.

Mientras se espera conocer en los próximos días el dato oficial, ya que “faltan relevar algunos municipios”, fuentes de distintos sectores consultadas coincidieron en estimar que serian alrededor de 1.350 las camas de terapia intensiva disponibles en el sistema público y otras cerca de 1.500 la que ofrece el sector privado en territorio bonaerense.

“Contando los hospitales provinciales, nacionales y municipales con cierta complejidad que existen en territorio bonaerense, sin tener en cuenta geriátricos ni neuropsiquiátricos, habría alrededor de 9.060 camas en total, un 15% de las cuales serían para cuidados intensivos”, estimó ayer un ex funcionario del ministerio de Salud al detallar que habría “unas 1.350 plazas de terapia en el sector público y otras tantas en el privado”

El cálculo se aproxima a los datos compartidos ayer con el diario por un dirigente de las clínicas y sanatorios de la Provincia en relación a su sector. “En las UTI (Unidades de Cuidado Intensivo) calculamos que son unas 1.510 camas”, comentó sin poder precisar cuántas de ellas servirían para aislamiento.

“No son camas vacías”

Más allá del número de plazas existentes, lo cierto es que “no son camas que estén vacías” esperando la llegada de pacientes con COVID, reconoció ayer el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, al explicar que justamente por la alta tasa de ocupación que ya de por sí tienen las unidades de terapia intensiva “se está trabajando a destajo para incorporar más camas” al sistema público de salud.

Como adelantó el viernes el ministro de Salud, Daniel Gollán, el gobierno bonaerense sumaría esta semana “ 200 camas nuevas de terapia intensiva” e incorporaría 1.800 trabajadores” a “todo el sistema sanitario provincial” en el marco de las acciones de fortalecimiento adoptadas frente a la pandemia de COVID.

Mientras “se avanza en los procesos de compra de más camas”, “entre el lunes y el martes se va a definir dónde irán esas primeras 200 que ya están en condiciones de ser sumadas”, adelantó el jefe de Gabinete, quien reconoció que probablemente se destinen a establecimientos del conurbano por su alta densidad poblacional.

En “modo crisis”

En el gobierno bonaerense aseguran estar “en modo crisis” y disponiendo “recursos excepcionales” no sólo para aumentar la capacidad de los hospitales y sumar personal sanitario sino para “habilitar nuevos laboratorios capaces de hacer determinaciones de muestras y no depender del Instituto Malbrán”.

Desde el Ministerio de Salud informaron además que “este año se adelantará y extenderá el período de las becas ‘IRAB’, dispuestas todos los inviernos para reforzar el personal sanitario frente a las infecciones respiratorias, “se sumarán recursos para el SAME” y “las compras de equipamientos e insumos necesarios para combatir el virus tramitarán con despacho especial”.

En este sentido, voceros de la cartera sanitaria aseguraron ayer que “se le pidió a los responsables de las áreas de salud de los 135 municipios que envíen al ministerio una lista de los requerimiento de insumos que necesitarían para afrontar la emergencia sanitaria de coronavirus. Para eso se les solicitó que detallen especialmente la cantidad de barbijos N95, kits de camisolines, cofias y botas, antiparras, alcohol en gel, bigoteras, termómetros, máscaras de oxígeno, guantes y tubos endotraqueales.