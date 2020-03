Trasladaron a los ocho acusados a la alcaidía de Melchor Romero

Los ocho jóvenes detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el 18 de enero pasado en Villa Gesell, fueron trasladados a la alcaidía de Melchor Romero, donde permanecerán hasta que terminen de ser sometidos a peritajes psicológicos y psiquiátricos en la Asesoría Pericial de La Plata.

Los ocho fueron asignados al Pabellón 6 de la Alcaidía La Plata 3, donde antes funcionaba la Unidad Penitenciaria 29 de alta seguridad y que ahora fue reformulada para recibir presos de manera transitoria. Se trata de las mismas celdas donde tiempo atrás estuvieron alojados el cantante de cumbia Rubén Darío “El Pepo” Castiñeira o Carlitos Nair Menem.

Según las fuentes judiciales, los acusados fueron trasladados por decisión de las autoridades de la Dirección de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que entre el 13 y el 25 de abril próximos serán sometidos a peritajes psicológicos y psiquiátricos en la Asesoría Pericial de La Plata, y por cercanía decidieron que estuvieran en ese penal. La medida fue notificada al juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, y a primera hora del viernes se concretó.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) fueron despertados muy temprano y llevados en un camión de traslados desde la Penitenciaria 6 de la ciudad de Dolores, en Riobamba 251, donde permanecían encerrados por el homicidio de Báez Sosa.

Separados en cuatro celdas

Según fuentes de la investigación, ya no estarán en una misma celda todos juntos, sino que serán separados en cuatro celdas de dos personas cada una, todas ellas ubicadas en un sector especial del pabellón 6. A diferencia de lo que pasaba en Dolores, en Romero los imputados tendrán la posibilidad de salir diariamente a un patio de la Alcaidía pero no tendrán contacto con otros presos. Además, estarán monitoreados las 24 horas y aún resta definir cuáles serán los días y horarios de visita que tendrán sus familiares, explicaron las fuentes consultadas.

Lo llamativo del traslado es la anticipación, ya que los encuentros con los psicólogos y psiquiatras recién están previstos desde el 13 del mes que viene, y más aún cuando el próximo jueves está prevista una audiencia ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores para definir si se confirman o modifican las prisiones preventivas de los ocho que están detenidos.

Una fuente judicial aseguró que el servicio penitenciario ya tiene previsto llevar nuevamente a los acusados el jueves a Dolores para que concurran a esa audiencia y, luego, volverán a traerlos a Melchor Romero.

La decisión penitenciaria causó sorpresa también a los propios imputados y a sus familiares, quienes se enteraron momentos antes del traslado, pero aún no realizaron ninguna presentación judicial para expresar su queja.