El jefe comunal del radicalismo recordó que "los países avanzados no tienen una discusión del tono 'federales y unitarios', porque son países que no tienen megaciudades".

"Una señal clara de que la Argentina evolucionó será cuando deje de existir la megaciudad -como Buenos Aires- y se creen ciudades importantes en el lugar donde está el recurso natural o productivo", postuló.

Posee las definió como "un polo de desarrollo económico sustentable donde las personas puedan realizar sus vidas estudiando ahí y trabajando de lo que estudiaron, como pasa en el mundo desarrollado".

Consideró que, así, se terminará "la migración a las megaciudades, y al contrario, las familias se mudarán a estas nuevas ciudades en busca de lo que no encuentran acá, porque el conurbano es la miseria del cemento".

En este punto, elogió a los intendentes porque "son los que saben qué es padecer en cada distrito esta miseria del cemento", y resaltó que, hoy, en la provincia, hay "un parque de intendentes experimentado", y en épocas de crisis "se requiere de esa experiencia para resolver con menos recursos".

"La gente que llegó al Gobierno también es gente experimentada, entonces no son conversaciones nuevas, porque los problemas siempre son los mismos", marcó.

Consultado sobre cómo hacer para conseguir un municipio exitoso, consideró que "un municipio que funciona es un municipio que, en lugar de aislarse, se integra con las jurisdicciones superiores y sus vecinos", e intenta que esa sociedad "produzca resultados".

En esa línea, consideró que "siempre hay que estar dispuestos a integrar acción con la Nación y la Provincia" en la medida en que eso "no afecte las autonomías municipales".