Hallan restos de gliptodonte

Restos de huesos aislados de megafauna del Pleistoceno Tardío, entre ellos un fémur de un gliptodonte que data de 8.500 a 25.000 años antes de Cristo, fueron hallados en sedimentos ubicados en la laguna de la localidad bonaerense de Puán, informó la directora del museo local.

Los fósiles fueron encontrados por un vecino en un sector de la laguna luego de una bajante y el hombre avisó el hallazgo a integrantes del Museo Municipal "Ignacio Balvidares", desde donde se contactaron con el Registro Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires.

La directora del museo, Jorgelina Walter, informó que "por tal motivo viajó al lugar Cristian Oliva, quien se desempeña en el Observatorio del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (OPAP) de la Provincia".

Oliva comenzó el jueves a realizar los trabajos de extracción sobre un sector de la playa de la laguna de Puán, localidad ubicada a 160 kilómetros al noroeste de Bahía Blanca. La funcionaria sostuvo que en el marco de los trabajos se "hallaron 8 piezas de megafauna del Pleistoceno Tardío, entre 8.500 a 25.000 años antes de Cristo".

"Son grandes mamíferos que llegaron a convivir con los seres humanos en ese período geológico. No son dinosaurios, son megamamíferos porque en la provincia de Buenos Aires nunca se van a encontrar ya que están separados por más de 60 millones de años".

“Nos encontramos con 8 piezas, de las cuales la más completa e importante es el fémur del gliptodonte”.

El fémur, el más importante

Por su parte el paleontólogo Oliva señaló que "uno de los huesos es un fémur de gliptodonte, que son los armadillos gigantes, en tanto que los otros fueron soltados por la laguna y fueron desparramados en la costa".

Oliva detalló que "nos encontramos con 8 piezas, de las cuales la más completa e importante es el fémur del gliptodonte" al indicar que también se identificó "el fémur de un armadillo extinto y más pequeño, huesos de talón de macrauchenia, un animal parecido al caballo con trompa sudamericano y varios huesos pertenecientes a camélidos sudamericanos, pero todavía no sabemos la especie".

"En cuanto a edad estamos hablando del Pleistoceno Tardío, en la región que abarca desde los 8.500 a 25.000 años en un período de tiempo", agregó. El paleontólogo explicó que los hallazgos en la laguna no son "muy comunes" pero estimó que "en un futuro podría llegar a ser un potencial yacimiento".

El profesional contó que los restos una vez extraídos "fueron trasladados al museo, donde fueron limpiados y registrados".

"Estamos teniendo bastantes hallazgos a lo largo de la Provincia, como los gliptodontes que aparecieron en el Salado, otro en Olavarría y se está trabajando en un perezoso terrestre que apareció en la zona de Coronel Pringles", puntualizó.

Desde el museo de Puán se destacó la actuación del vecino que avisó su hallazgo porque "nos permitió articular los mecanismos para que los fósiles sean extraídos por profesionales, y de esta forma no perder valiosa información de contexto", señaló Walter.