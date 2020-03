Críticas y adhesiones al discurso del Gobernador de legisladores de la Región

Tras el discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ayer, en la apertura del año legislativo, Democracia consultó a diputados y senadores de la región, quienes expresaron sus críticas y adhesiones.

En este sentido, la diputada del Frente de Todos Valeria Arata afirmó a Democracia: “Me pareció un discurso que describe tal cual el modelo de gobierno que plantea el gobernador, comparto su análisis y es opuesto al modelo anterior. Habló de la provincia que queremos, que nos incluya a todos, de abajo hacia arriba, y no al revés”.

Y salió al cruce de la oposición: “Habló de obras concretas, la inversión en el programa Escuelas a la obra, donde si bien una parte la ponen los municipios, la mayor parte la pone la provincia. Propuestas concretas ya hizo en 82 días como el cambio de rol en el Banco Provincia, donde se demuestra cuál es el rol que va a asumir el gobierno e hizo un planteo concreto de defender la coparticipación para no seguir diciendo que la provincia es inviable. Habló de 2400 millones de dólares de créditos para obras que tomó el gobierno anterior y solo ejecutó el 6%, los que decían que obra que se empieza se termina; habló de hacer obras de agua y cloacas y viviendas. No prometió nada irresponsable y no comprometió la vida de los bonaerenses”.



Por su parte, el senador del Frente de Todos Gustavo Traverso afirmó a Democracia: “Fue un discurso claro, bastante gráfico con respecto a la situación en que recibimos la provincia y cuál es el cambio de paradigma que se viene para la futura gestión. Las prioridades son combatir el hambre, poner a la educación y la salud pública en el centro de la escena, atacar la situación del Servicio Penitenciario y la seguridad, la emergencia de las pymes, con el programa Arriba Pyme, y me parece que habló muy claro de la inequidad en la distribución de los recursos coparticipables, que hace que la Provincia esté siempre en una situación de quebranto”.

Y añadió: “La verdad es que nos vamos muy conformes, fue contundente y abre un nuevo paradigma en la provincia de discusión de los temas públicos”.

En tanto, la diputada de General Viamonte Viviana Guzzo afirmó: "En sus 82 días de gestión como gobernador, Kicillof demostró que tiene la decisión de trabajar para poner a la Provincia en marcha. Nos convocó a trabajar juntos y eso estamos haciendo desde la cámara, tomando decisiones que acompañen el rumbo de las prioridades que esta provincia necesita”.

Críticas de la oposición

El presidente del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, afirmó: “Nos hubiera gustado escuchar más propuestas”. Y añadió: “Dejamos una economía ordenada y sólida, no como cuando llegamos que no teníamos ni para pagar sueldos y aguinaldos. En la rendición de cuentas que hicimos, hay hasta un acta firmada por escribano. Lo que dejamos en la economía no es un relato. Es una realidad”.

En esa dirección, el senador remarcó que “los vencimientos más grandes de este año, que son en enero y junio, son de una deuda tomada por Scioli en el 2015. Fue una deuda que su gobierno, no el nuestro, postergó para los años posteriores a su mandato”.

“Renovamos las guardias de los hospitales, trajimos el SAME a la provincia y con la Red AMBA de Salud iniciamos un proceso de fortalecimiento de la atención primaria trabajando en conjunto con los municipios”, resaltó.

“Si hay algo que es innegable es que hicimos mucho en materia de infraestructura. En cuatro años duplicamos la inversión en obra pública. Realizamos un récord histórico para nuestra provincia con más de 2000 obras empezadas y terminadas en los 135 municipios”, señaló Costa y remarcó: “Empezamos y terminamos más de 300 obras hidráulicas y mejoramos más kilómetros de rutas que en las últimas décadas”.

Por último mencionó al Plan de Infraestructura Escolar que contó con “8500 intervenciones y obras en escuelas de todos los municipios priorizando las urgencias en gas, electricidad y agua”, y concluyó: “Construimos 131 edificios escolares y más de 300 aulas”



El senador de Juntos por el Cambio oriundo de Junín, Juan Fiorini, afirmó: “Me hubiese gustado escuchar, en las casi dos horas que habló, algunos de los pasos concretos que se piensan dar en los próximos meses. Lamentablemente, la mayor parte del discurso consistió en contar un relato del pasado y en echar la culpa a María Eugenia (Vidal) y a los medios de comunicación. Se olvidó de decir todo lo que se logró en los últimos años, los avances que tuvimos, los logros que se dejaron, y de dónde partimos en 2015”.

Y amplió: “Hubiese sido bueno que informe qué obras están proyectadas para la provincia durante este año. Es una lástima que insista con la ‘tierra arrasada’ y que mientras tanto patee para adelante la solución de los problemas. Pero a pesar de esto, de nuestro lado va a encontrar siempre legisladores dispuestos a colaborar”.



En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio Laura Ricchini afirmó que el gobernador “no realizó anuncios ni propuestas concretas de lo que va a hacer en el año en la Provincia” y “no habló en ningún momento de la lucha contra la inseguridad, una de las principales demandas de los vecinos”. La legisladora juninense agregó: “Cuando habló de coparticipación no hizo alusión a uno de los grandes logros de la gestión de Vidal, como la recuperación del Fondo del Conurbano, que implica $ 100.000 millones más por año para las arcas provinciales”.

“Estando en la Legislatura, no propuso diálogo con los diferentes sectores políticos ni mencionó los proyectos que enviará el Ejecutivo para cambiar la vida de los bonaerenses”, cuestionó la legisladora macrista.

“Al final el discurso fue lo mismo que decía en campaña. Parece que todavía no se dio cuenta de que es gobernador. Las palabras deben traducirse en hechos concretos para mejorar la vida de los bonaerenses”, afirmó.

En la misma línea, la diputada provincial de la Coalición Cívica-ARI Maricel Etchecoin –que es oriunda de 9 de Julio- criticó el discurso del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa, al señalar que "no dijo cómo piensa resolver los problemas" de Buenos Aires y tampoco "presentó una sola propuesta más allá de Arriba Pyme".

"En el discurso el gobernador no nos dijo cómo piensa resolver los problemas de la Provincia. Dice que el gobierno provincial va a priorizar la educación. No esperábamos menos, estamos de acuerdo, pero sería interesante que diga qué políticas públicas va a llevar adelante para mejorar la infraestructura, la calidad educativa y continuar con el camino que comenzamos en 2015", planteó la Etchecoin.

En un comunicado, la diputada opositora sostuvo que la exposición de Kicillof le dejó "gusto a poco".

"La Provincia necesita revertir décadas de abandono y no se dejan atrás ni luego de cuatro años de políticas públicas, ni con palabras que expresan buenas intenciones", expresó Etchecoin.