Costa: "La prioridad es que los chicos tengan clases"

El presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, se refirió al comienzo del ciclo lectivo establecido para el próximo lunes 2 de marzo. "Celebramos que más allá de las diferencias los gremios hayan aceptado la propuesta del gobierno porque siempre la prioridad es que los chicos tengan clases".

En ese sentido el legislador sostuvo que: "Es necesario garantizar los días de clases para que todos tengan las mismas oportunidades".

"Durante nuestra gestión siempre le hablamos a la comunidad educativa con la verdad arriba de la mesa y con el objetivo primordial de acompañar y fortalecer la educación pública. Por eso, pusimos en marcha un plan de infraestructura escolar, mejoramos el menú de los comedores escolares, brindamos capacitaciones docentes y establecimos el boleto estudiantil, como algunas de las medidas más centrales", destacó Costa.

"A lo largo de nuestra gestión iniciamos un camino importante que debería continuar. Por supuesto faltó, en 4 años no se puede cambiar una realidad de más de 20. Los sindicatos algunas veces compartieron nuestro diagnóstico y otras no. Pero sea cual sea la postura, la medida no debería ser nunca el levantamiento de las clases", dijo el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado.

"Las pruebas aprender han demostrado que hay mucho por hacer. Por eso, estamos frente una actitud de madurez por parte de los gremios", dijo el senador.