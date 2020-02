Kicillof, contra la oposición: “Se hace difícil convocarla porque miente”

Axel Kicillof salió con los tapones de punta contra la oposición. Acusó de “mentir” a Juntos por el Cambio y señaló que en ese contexto “se hace difícil” convocarlos al diálogo.

En rigor, según aseguran fuentes parlamentarias, la relación entre la oposición y el Ejecutivo quedó maltrecha tras el duro debate por la ley Impositiva. Y aún no se han tendido puentes para restablecer las conversaciones de cara al año legislativo que el Gobernador abrirá el lunes.

En ese marco, Kicillof dijo que “quiero ser amable y convocarlos” pero que “se hace difícil cuando mienten y siguen con los trolls”.

El mandatario dirigió sus dardos hacia el diputado nacional y ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien había señalado que Provincia había podido pagarle a los bonistas porque la gestión de María Eugenia Vidal dejó fondos suficientes.

“Como dirigente político no suelo descalificar a los que hablan, pero es una mentira garrafal de punta a punta. Este año tenemos vencimientos por 220 mil millones de pesos, porque la deuda se multiplicó por cinco con Vidal”, sostuvo Kicillof. Y apuntó: “Los vencimientos de este año son impagables con el presupuesto, salvo que se deje de prestar todos los servicios, algo que no vamos a hacer”.

“La situación es grave y no da para chicanas. Le diría a ese dirigente político que trate de poner el hombro, porque estuvimos cuatro años con un gobierno que no cumplió nada de lo que prometieron.

Ahora estamos tratando de salir. Yo quiero ser simpático y amable y convocarlos, pero la verdad que se hace difícil cuando mienten y siguen con los trolls”, añadió.