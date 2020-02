Kicillof procura que la Nación se haga cargo de los subsidios

El gobernador Axel Kicillof confirmó que está “charlando” con el presidente Alberto Fernández para que Nación vuelva a hacerse cargo de los subsidios al transporte y la electricidad y criticó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal por el traspaso de esas obligaciones a la órbita bonaerense, que este año tendrán un impacto de cerca de 50 mil millones de pesos.

“Macri le tiró los subsidios por la cabeza a Vidal y ella calladita asumió el costo sin presupuesto”, dijo el mandatario. “Tenemos que charlar con el Gobierno nacional” del tema, agregó. De hecho, esa negociación está en marcha. Ese fue uno de los temas que analizaron Kicillof y Fernández durante el encuentro que mantuvieron el martes en la Casa Rosada.

Esa obligación fue traspasada a la Provincia en 2019 por el gobierno nacional y supone para Buenos Aires una erogación de unos 50 mil millones de pesos anuales: 10 mil millones por la tarifa social eléctrica y 40 mil millones para las líneas de transporte.

Días atrás, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, reconoció que vienen manteniendo conversaciones para que se dé marcha atrás con esa decisión, en medio de la compleja situación financiera que atraviesa la Provincia. “En 2019 se pagaron $35.000 millones cuando el presupuesto de infraestructura fue de 14.000 millones. A la Provincia la mató. Este año se va a 50.000 millones. Estamos conversando con Nación para ver si puede volver a su órbita”, dijo Simone.

Réplica del vidalismo

Tras las críticas de Kicillof, el vidalismo entró a escena y salió a cruzar al Gobernador. El encargado de la contraofensiva fue el exministro de Economía durante la gestión anterior, Hernán Lacunza. “En 2019 la Provincia asumió el costo de subsidios de energía y transporte por $ 36.110 millones de pesos. No fue idea y menos imposición del presidente Macri, ni medió aceptación de la gobernadora Vidal. Una República respeta división de poderes: fue definido por el Congreso en ley de Presupuesto 2019”, disparó.

Y enseguida, cargó contra el peronismo. “Fue iniciativa de gobernadores -mayormente peronistas- de otras provincias, de cara a año electoral, con el argumento (cierto) de subsidios geográficamente concentrados, desde la década anterior en el área metropolitana”, consignó.

Las atribuciones

Consultado sobre la situación de las tarifas de servicios, Kicillof dijo que están “revisándolas”, aunque destacó que “no es una atribución del gobierno provincial” lo que pase con las tarifas de transporte público. “Eso depende del precio de la nafta en buena medida y el Gobierno nacional dispuso suspender los aumentos”, declaró.

En ese sentido, analizó que “las deudas que dejan Vidal y Macri son impagables”. Recordó que “como no se puedo pagar la deuda que habían dejado”, él hizo una propuesta a los acreedores y destacó que “de 201 bonistas, por decirlo de alguna manera, 200 aceptaron, uno no y lo trabó”.

Y afirmó que tenían dos opciones: “Pagar o no pagar” y que si no se pagaba se entraba “en un default por un pago pequeño”, por lo que decidieron hacer “una colocación de deuda en pesos, tomar los pesos y con eso cubrir el vencimiento de deuda”.

“Hubiéramos preferido que los bonistas aceptaran. No aceptaron, la sacamos de la mejor manera posible para no dañar a la Provincia”, explicó. Subrayó, en esa línea, que “este año tenemos 3.000 millones de dólares que pagar, 220.000 millones de pesos”.