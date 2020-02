Hay 96 casos de dengue confirmados en la provincia de Buenos Aires

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó hoy que en el territorio bonaerense se registraron unos 96 casos de dengue, y se detalló que el 95 % de los pacientes habían viajado previo al inicio de los síntomas a las provincias de Misiones y Formosa, así como a Paraguay, Bolivia y Colombia.

La cartera sanitaria precisó en un comunicado que "del total de casos confirmados, cuatro no tienen registro de antecedente de viaje a zonas con circulación viral comprobada y son oriundos de los municipios de Avellaneda, La Matanza y Tres de Febrero".

Se aclaró que las áreas donde fueron identificados estos casos "se encuentran en investigación para definir si hay circulación viral de dengue".

Asimismo, se recordó que esta semana "se registró el fallecimiento de una persona de 73 años, residente en el conurbano bonaerense, con diagnóstico confirmado para dengue" y se explicó que el deceso se produjo en un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el ministerio precisó que "se encuentra en desarrollo la investigación epidemiológica para identificar los factores determinantes y el sitio probable de contagio".

Los especialistas manifestaron que el dengue "es una enfermedad dinámica que puede evolucionar a formas graves" y añadieron que "dado que al principio de la enfermedad, no se puede saber si se curará en una semana o derivará en complicaciones, se debe estar alerta cuando finaliza la etapa febril y acudir urgente al médico ante la aparición de dolor abdominal intenso y continuo; vómitos persistentes; sangrado de mucosas (encías, nariz, vagina) y mayor somnolencia o irritabilidad".

Entre los síntomas del dengue se destacan: fiebre mayor a 38º C sin signos de infección respiratoria, acompañada de cefalea, dolor retro-ocular, dolor de músculos y articulaciones, intenso malestar general, erupciones rojizas en brazos y piernas, picazón, diarrea, náuseas, vómitos, sangrado de nariz y encías.

Añadieron que para controlar esta enfermedad, que trasmite el mosquito Aedes aegypti, es necesario llevar adelante el "descacharrado"; eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua; dar vuelta objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve; y cambiar diariamente el agua de bebederos de animales cada 3 días.

También, usar en los floreros productos alternativos como geles o arena húmeda en lugar de agua; mantener los patios y jardines desmalezados y destapar los desagües de lluvia de los techos.