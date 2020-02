Kicillof: "El motor de la Provincia y del país está en un solo lugar: su pueblo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ayer un programa de regularización dominial en la ciudad de Adrogué, donde aseguró que "la potencia, la fuerza, el futuro y el motor de la Provincia y del país están en un solo lugar: su pueblo".

En el acto, que se desarrolló en el Templo de la Iglesia Cristo Para Todos del distrito de Almirante Brown, Kicillof puso en marcha el plan "Mi escritura, mi casa", para que 30.000 familias bonaerenses puedan acceder de forma gratuita al título de propiedad de sus viviendas.

Allí, el mandatario precisó que su administración trabaja para "cambiar la realidad de los y las bonaerenses" y expuso que como muchas personas "no pueden pagar a un escribano, ni los trámites" se les "dará una mano desde el Estado a los que más lo necesitan".

Recordó que cuando el expresidente Néstor Kirchner dijo en 2003 "que venía a proponerle un sueño" a la sociedad, en verdad "no era otra cosa que atender derechos postergados para que cada argentino tuviera lo que le correspondía".

"Para convertir derechos y leyes abstractas en realidades está la gestión del Estado", continuó y detalló que la intención del gobierno es "hacer este año más del doble de escrituras que las que se hicieron el año pasado".

Sostuvo que "cuando el Estado está ausente, las cosas no se hacen y los derechos no llegan a quienes más lo necesitan", por eso analizó que se trabajará coordinadamente con los municipios "para dar soluciones".

Luego, Kicillof planteó que muchas veces, "cuando se habla de los bonistas, de los acreedores de la deuda externa, de las multinacionales, o de los inversores extranjeros, se dice que exigen al país seguridad jurídica, menos incertidumbre, que se respete el derecho de propiedad para grandes capitalistas, bancos y negocios".

"Siempre para ellos hay certidumbre, seguridad jurídica y derecho de propiedad. Está todo bien. ¿Pero cómo el gobierno bonaerense no va a poner primero y adelante los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la certidumbre de los vecinos de la Provincia?", se preguntó.

Subrayó el gobernador que "hay gente que no tiene vivienda, que está peor; pero quienes sí la tienen y llegaron a ella con esfuerzo, no tienen esa seguridad jurídica" y añadió que él cree "primero en la propiedad y seguridad jurídica de los y las bonaerenses".

Evaluó que la posibilidad de tener las escrituras "abre puertas porque permite que esa propiedad pase de una generación a la siguiente, que se pueda conseguir un crédito y poder ponerla como bien de familia para que no sea embargable".

"Este gobierno provincial junto con los intendentes viene a garantizar la propiedad y la vivienda a los habitantes y lo iremos haciendo lo más rápido posible", dijo.

Finalmente, Kicillof pidió a "aquellos que solo piensan en bancos, en acreedores e inversores extranjeros" que primero piensen "que la potencia, la fuerza, el futuro y el motor de la provincia y del país están en un solo lugar: su pueblo".

Del acto participaron el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el de Hurligham, Juan Zabaleta; y el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

"La Provincia tiene 5,5 millones de vivienda y un 15% sin escrituras. El gobernador quiere que la Escribanía de Gobierno sea la escribanía del pueblo trabajador que no tiene recursos suficientes para ir a ver a un escribano privado", destacó Alak.

Se destacó que otro de los beneficios del programa “Mi escritura, mi casa” es que se cancelarán las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario.