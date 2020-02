Berni habló de "diferencias entre el profesional y el aficionado" tras la reunión con Frederic en La Plata

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni continuó hoy con la polémica con su par de la Nación, Sabina Frederic, al señalar que hay "diferencias entre el profesional y el aficionado" en materia de manejo de las fuerzas de seguridad.

Pese a señalar que en el encuentro que mantuvieron ayer en La Plata con el gobernador Axel Kicillof "se llegó a un entendimiento" en la controversia por el control de los efectivos de Gendarmería y otras fuerzas federales en la Provincia, Berni volvió a hacer un tiro por elevación a Frederic, de formación antropóloga, al señalar que hay "diferencias entre el profesional y el aficionado".

“Simplemente aquellos que venimos de una rama profesional sabemos que la diferencia entre el profesional y el aficionado es el método. El método policial no solo tiene una doctrina sino también una metodología. Y la metodología hay que cumplirla, porque si no, los resultados no son los esperados. Son cuestiones técnicas que no surgen de una improvisación sino de un modelo metodológico que tiene que ver con la conducción policial”, expresó Berni esta mañana en un diálogo radial.

“Yo soy un profesional y trabajo con método. Está claro que no había método, y ahora hay”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las diferencias con su par nacional, Berni confirmó que "se llegó a un entendimiento" y apuntó que "la provincia empezará a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio". Frederic, por su parte, contó que "hablamos casi tres horas y llegamos a un acuerdo", por lo que la situación de las fuerzas federales en el territorio bonaerense "es un tema saldado".

Al referirse al rol de las fuerzas federales en el territorio provincial, uno de los temas que generó rispideces, el funcionario deslizó que "creo que vamos a poder generar las condiciones para que esos efectivos Federales puedan trabajar coordinadamente con los de Provincia".

"Una actividad descoordinada genera perjucios” , señaló y afirmó que “es una situación que fue superada, miro para adelante".

Berni expresó que "los bonaerenses nos dieron una responsabilidad y hay que dejar todo nuestro esfuerzo en el camino”

“No hay nada personal estando una Provincia en el medio. La Provincia cumple 200 años y no pudo solventar los problemas estructurales”, puntualizó.

Al volver sobre las tensiones con Nación, Berni enfatizó que “no me peleo con nadie. El Gobierno no es un club de amigos, es representar intereses, trabajar para los ciudadanos con políticas públicas. Hay diferencias válidas como en cualquier país federal”.