Tres Arroyos: sacó una corvina que lo convirtió en ganador de un importante concurso de pesca pero no sabía lo que era

Carlos Alzogaray, un mendocino de 34 años, fue el gran ganador de las "24 horas de la Corvina Negra", el concurso de pesca que se llevó adelante este último fin de semana en las localidades de Claromecó, Reta y Orense, playas del partido de Tres Arroyos.

Su triunfo llegó a oídos de toda la provincia, ya que por primera vez en los últimos 13 años un ganador llegó al podio tras la pesca de ese ejemplar. Además, las peculiaridades que pasó Alzogaray para llegar a concursar, lo convirtieron en una historia que será recordada por siempre.

El campeón, que llegó desde Mendoza hasta Claromecó en un Corsa y gracias a un préstamo, se volvió a su provincia en una camioneta 4x2, el premio mayor del concurso. "Nunca pensé que un pescado podía generar tanto revuelo", le dijo a la radio local LU24.

La corvina pesó 1,62 kilogramos, apenas la mitad del peso de la que venía puntera, pero al tratarse de la pieza más buscada del concurso, lo colocó en el podio. Hacía más de 13 años que no aparecía, y, en tanto pese más de 1,5 kilogramos, destrona a cualquier ejemplar rubia, sin importar su tamaño.

La edición 59º de Las 24 horas de la corvina negra, llevada a cabo el sábado y domingo pasados en las playas bonaerenses de Claromecó, Reta y Orense, convocó a 3733 pescadores.

El ganador muy poco sabía de pesca a mar abierto, sacó su corvina sin siquiera darse cuenta qué especie se trataba ni con qué la había encarnado: "eso medio rosado con cáscara, creo que era langostino", dijo.

"Yo vivo en Mendoza, soy jardinero y trabajo en la construcción. Un amigo me regaló el pasaje de colectivo para viajar a Neuquén, donde me encontré con los chicos, que viven ahí. Salimos tarde porque tuvimos que arreglar una válvula de gas para el auto; si veníamos a nafta se nos hacía mucha plata", contó Alzogaray.

“No puedo creerlo, 13 horas de viaje venir cinco en un coche, el año pasado vinimos y no nos dimos cuenta perdimos una hora de viaje, llegamos una hora antes del inicio del concurso, porque nos perdimos, no sabía lo que era una corvina negra, la verdad, en el norte parece un sábalo, pero no pensaba que era la negra”, concluyó sobre su hazaña.