La Provincia inició el diálogo por las paritarias con docentes y estatales

Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires inició ayer las primeras reuniones técnicas con los gremios docentes y estatales con el objetivo de alcanzar un acuerdo paritario para 2020.

Por parte del Gobierno, participaron la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec; el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López; la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila; y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Sin cláusula gatillo, la negociación se inició en torno a las demandas laborales y, si bien no se formularon propuestas concretas, se supo que fueron convocados para esta semana donde ya se realizará la Mesa Técnica Salarial.

A los estatales les anunciaron que "pasará a planta permanente a unos 4.500 trabajadores" y que el próximo viernes les presentará una propuesta de aumento salarial para este año, informaron dirigentes sindicales.

En el caso de los docentes, habrá un nuevo encuentro para fijar la fecha del cobro del remanente que quedó pendiente de recomposición que percibirán con los salarios de marzo. El jueves se iniciarán las mesas técnicas de condiciones laborales y salario; y el miércoles tendrá lugar la de salud, aunque aún falta confirmación sobre lugar y horario.

“Fue un contacto inicial en el cual escuchamos las demandas principales. Dichas demandas incluyen además de lo salarial, la realización de mesas técnicas para tratar nuevos ingresos y contratos por ley de emergencia; discusiones sobre las carreras administrativas; licencias e incursión de las cuestiones de género en el ámbito laboral del Estado y otra mesa de relaciones gremiales”, comentó Ruiz Malec tras las reuniones con estatales.

Y agregó: “Nos comprometimos a finalizar el tercer tramo de los pases a planta pendientes: 588 en distintos organismos de la administración central y 3941 en la Dirección General de Escuelas. Y en complemento a esto, está próxima a decretarse la regulación de la Ley de licencia por violencia de género”.

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación se refirió a las conversaciones con los docentes: “Hoy iniciamos el camino para la labor de las comisiones paritarias: técnico-salarial, de relaciones laborales y de salud. Es un camino de diálogo para llegar a un esquema que posibilite la recomposición salarial de los y las trabajadoras docentes teniendo en cuenta la sostenibilidad de la provincia, pero también para trabajar otras cuestiones centrales en la tarea diaria de enseñar”.

En ese sentido subrayó la importancia de “abordar la jerarquización de la carrera docente, estableciendo una metodología ágil y eficiente para las titularizaciones, la formación permanente y la infraestructura escolar”.

“Iniciamos el encuentro paritario 2020 con desafíos enormes y un contexto complejo, pero con el convencimiento de avanzar hacia los consensos que nos permitan el pleno cumplimiento de las leyes de educación nacional y provincial, la ley de educación técnica y la ley de financiamiento educativo. Como dijo el gobernador, la escuela pública nos eleva. Hoy comienza un nuevo camino, y esta vez es con todos y todas”, amplió Vila.

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, trazó un diagnóstico de la delicada y compleja situación financiera de la Provincia y recalcó: "Hoy, no solo tenemos el problema de la deuda en moneda extranjera, que representa el 84 % del total de la deuda pública, y por eso se ha decidió avanzar en una reestructuración de la misma, sino que también hay una caída de la recaudación tributaria lo cual dificulta el panorama económico provincial".

"En este contexto de incertidumbre, nosotros estamos trabajando para poder darles certezas a los trabajadores, porque compartimos con los gremios el diagnóstico, los objetivos, y queremos que no tengan pérdida del poder adquisitivo del salario”, y concluyó: "Esperamos que con estas reuniones comience un proceso fructífero de diálogo a partir del cual podamos dar respuesta a las demandas planteadas".

En representación de los y las docentes participaron del encuentro en la Casa de Gobierno referentes de Suteba, FEB, Udocba, UDA, Sadop y AMET. Por parte de los y las estatales, lo hicieron ATE, Aemopba, AERI, Ajamop, AMRA, AMS, APLA, APOC, Cicop, Fegepba, SGP, Soeme, Sosba, SSP y Upcn.

“Balance positivo”

El titular de Suteba, Roberto Baradel, habló de un "balance positivo" y sostuvo que los gremios plantearon la necesidad de "implementar un mecanismo que le permita a los docentes ganarle a la inflación".

"Le pedimos al gobierno que los trabajadores no podemos perder frente a la inflación y que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido. Tomaron nuestra propuesta y nos convocaron a una nueva reunión el viernes", explicó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar De Isasi.

De Isasi calificó como "positivo" el encuentro de hoy "no solo porque marca el inicio de la paritaria en febrero sino porque la etapa de la perdida salarial se cerró: con (la exgobernadora) María Eugenia Vidal había una política a la baja salarial".

Además, reveló que el gobierno "va a pasar a planta permanente a unos 4.500 trabajadores precarizados que, por represalia tras ser derrotada en las elecciones, la exgobernadora Vidal los 'cajoneó'".

Aseguró que también "nos garantizaron la continuidad de los contratados que se vencen en marzo y se acordó la conformación de una mesa técnica para evaluar la forma de regularizar a esos trabajadores".

Y resaltó que en el final de la reunión "se hizo presente el gobernador, lo que es todo un gesto de respaldo político a los reclamos de los trabajadores".

Durante el encuentro el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros de Economía, Pablo López, de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Educación, Agustina Vila, describieron a los representantes sindicales el estado económico-financiero en que se encuentra la Provincia y luego escucharon los reclamos gremiales.