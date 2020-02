Vidal asegura que sigue en la Provincia

A dos meses del traspaso de mando a Axel Kicillof, María Eugenia Vidal ya empezó a delinear su futuro político. La ex gobernadora dejó trascender, a través de su entorno de confianza, que seguirá haciendo política en el ámbito de la Provincia y que su objetivo a mediano plazo es encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires en las elecciones de 2021.

“No hay otro destino que no sea la Provincia. Acá está su capital político y su principal desafío”, dicen cerca suyo.

El mensaje de Vidal, que por estos días terminará sus vacaciones y comenzará con reuniones políticas, llega en un momento convulsionado al interior del PRO, en pleno proceso de reordenamiento tras la derrota electoral, con muchos heridos y rencores cruzados.

Con ella fuera de la escena pública desde principios de diciembre, en el PRO hay varios que empezaron a “caminar” la Provincia y a intentar proyectarse como futuros referentes de la oposición bonaerense.

Jorge Macri, es uno de ellos. En las negociaciones con Kicillof por la Ley Fiscal, el intendente de Vicente López buscó posicionarse como un interlocutor con el gobierno y no oculta que quiere ser candidato a gobernador en 2023.

Diego Santilli es otro. En enero, el “Colorado” estuvo en la Costa, mostrándose con intendentes PRO como Martín Yeza, de Pinamar. La bajada a la Provincia, dicen, fue por decisión de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta.

“Ella deja que todos caminen”, dicen en el entorno de Vidal.