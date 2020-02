Estatales endurecen su posición

Los gremios estatales comenzaron a endurecer su postura frente al inminente inicio de la negociación salarial con la Provincia. Y mientras algunos sindicatos anticiparon que no aceptarán ningún acuerdo que implique una “baja” en los ingresos, otras organizaciones plantearon que el anunciado bono de 4 mil pesos se destine a compensar la pérdida salarial del año pasado.

Los trabajadores del Estado quedaron fuertemente relegados en materia de sueldos en 2019. En la negociación con la anterior administración de Cambiemos, consiguieron la aplicación de una cláusula de ajuste automático por inflación solo en la primera parte del año. Y en el segundo semestre apenas obtuvieron dos correcciones en sus haberes.

La paritaria que debía reabrirse en noviembre no se convocó y los sindicatos estiman que los salarios quedaron cerca de 30 puntos debajo de la inflación que fue del 53,8 por ciento. En cambio, los docentes cerraron su acuerdo con cláusula gatillo que les permitió al menos acompañar la inflación en 2019.

Inicio de paritarias

El gobierno de Axel Kicillof llamó a paritarias para este lunes -también convocó a los docentes- para iniciar el proceso de negociación salarial que incluiría, entre otros aspectos, ascensos para el personal y el pase a planta permanente de temporarios.

Los gremios enrolados en la Fegeppba (Salud Pública, AERI, APOC, Soeme y Sosba, entre otros) reclamaron que los 4 mil pesos que la Provincia prevé pagar en sintonía con lo dispuesto por la Nación en concepto de adelanto de la paritaria 2020 se destinen a compensar la pérdida salarial del año pasado. “Después negociaremos lo correspondiente a este año, pero antes hay que corregir lo que se perdió, que fue cerca de 30 puntos”, señalaron desde la Fegeppba.

Este sector también reclama pases a planta permanente de personal contratado y monotributista y recategorizaciones. “En Salud, por ejemplo, hubo para profesionales, pero no para quienes están bajo la ley 10.430”, señalaron fuentes sindicales. Estos planteos son compartidos por UPCN, el sector que lidera Carlos Quintana.

En tanto, también ATE salió a plantear su posición de cara a la negociación que arrancará el lunes. El secretario general del sector Oscar De Isasi afirmó que no firmará “una paritaria a la baja porque no se puede perder más contra la inflación”.

El dirigente sostuvo que la convocatoria a la reunión “surge de los pedidos que le venimos haciendo a los funcionarios del gobierno provincial para encausar temas preocupantes que atravesamos los trabajadores del Estado”.

Avance en las negociaciones

“Tenemos expectativas de avances concretos que tienen que ver con avanzar en la continuidad laboral de los 11 mil contratos autónomos que generó Vidal y que vencen en marzo”, describió y expuso que pedirán “los pases a planta permanente de miles de trabajadores a los que se les inició el expediente, pero siguen trabajando en inestabilidad”.

La Provincia mantiene un fuerte hermetismo en torno de la propuesta que acercará a los gremios, que esperan que el lunes exista al menos alguna precisión respecto de la forma en que serán liquidados los 4 mil pesos y si se imputarán a morigerar la pérdida salarial que tuvieron los estatales en 2019 o si se aplicará como un adelanto de la negociación paritaria de este año que, se prevé, podría extenderse más allá de marzo.