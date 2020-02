Salud confirmó nuevos casos de sarampión y dengue

El ministerio de Salud bonaerense dio a conocer el boletín epidemiológico correspondiente a la última semana de febrero: hay 9 casos más de sarampión, 25 de dengue y 4 de hantavirus. Si bien no se detectaron casos de coronavirus, se puso en marcha un protocolo y se lanzó una campaña contra el dengue.

La cartera que conduce Daniel Gollan ofreció un detalle de la situación epidemiológica de la Provincia tomada desde el 2 de febrero hasta la fecha.

De los 108 casos confirmados de Sarampión, desde que se inició el brote, se registraron 9 en ese lapso de los cuales 6 se dieron en Merlo, mientras que Moreno, Pilar y San Martín tuvieron un caso cada uno.

Del total de los casos confirmados el 78,70 por ciento no tenía ninguna dosis de vacunación contra sarampión. A tal efecto, se ampliaron horarios en vacunatorios y se colocaron puestos en lugares de amplia concurrencia pública.

En cuanto al dengue, afirmaron que “hay un incremento respecto de la semana pasada”, aunque no se tratan de casos autóctonos. Hasta ahora, en las primeras seis semanas del 2020, en Provincia de Buenos Aires se registran 85 casos de dengue (confirmados y probables) de los cuales 51 están confirmados (25 confirmaciones más que la semana pasada) y 34 en estudio.

Municipios

Los municipios bonaerenses en los que se detectaron los 51 casos confirmados son: Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Pergamino (1), Escobar (1), San Martín (1), José C. Paz (3), Malvinas Argentinas (1), San Miguel (2), Tigre (4), Vicente López (4), Zárate (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (2), Florencio Varela (2), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), Quilmes (3), Merlo (4), Moreno (3), Bolívar (2), Berisso (1), La Plata (3), La Matanza (2).

El ministerio de Salud puso en marcha este lunes la nueva campaña de prevención del dengue. El ministro Daniel Gollan y el viceministro Nicolás Kreplal convocaron a los referentes de todas las regiones sanitarias en el hospital El Dique de Ensenada para el lanzamiento.

La campaña ya tiene presencia en medios, redes sociales, barrios y se implementará en escuelas. Hace eje en cuatro acciones: tapá, lavá, girá y tirá, verbos clave para el descacharrado, que consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos del mosquito que transmite esa enfermedad, además de zika y chikungunya (de estas dos últimas no se registran casos en la actualidad). En relación a los municipios donde se detectaron casos, se realizaron acciones de control de foco en los domicilios. Se visitaron las viviendas aledañas al foco. Los equipos de promotores de salud sensibilizaron a la población para promover descacharrado y control médico ante posibles síntomas de la enfermedad. Se realizó fumigación espacial en los barrios donde se registraron casos.

Con respecto al hantavirus, en lo que va del año se notificaron 41 casos en la Provincia de los cuales fueron confirmados 4 en la regiones sanitarias VI (Berazategui), IX (Olavarría), X (Lobos) y XI (La Plata). Todos requirieron internación.

Coronavirus

Por último, en lo que tiene que ver con el coronavirus que se originó en China a fines de 2019, la cartera sanitaria informó que “ni en el país ni en la provincia de Buenos Aires se detectaron casos” y que instruyó al equipo de salud para incrementar la vigilancia epidemiológica ante posibles casos y difundió el protocolo de acción a los equipos de salud.

Se acondicionaron los hospitales Eurnekian de Ezeiza y Cetrángolo de Vicente López para asistir eventuales casos de esta enfermedad con el aislamiento necesario. El equipo de salud debe estar atento a los síntomas compatibles con la enfermedad y activar el protocolo de atención definido por las autoridades sanitarias ante casos sospechosos para su posterior confirmación por laboratorio. Se debe preguntar al paciente si tiene antecedentes de viaje a China en los últimos 14 días, y/o contacto estrecho con casos sospechoso o confirmado.