Kicillof presentó plan para pymes: "Te perseguían hasta matarte la producción"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ayer un programa de ayuda a pequeñas y medianas empresas de la Provincia y cuestionó la política de su antecesora, María Eugenia Vidal, al sostener que perseguían "hasta matar la producción".

"El Banco de la Provincia va a salir a buscar a los productores y a las pymes para ofrecerle el crédito, para darle este impulso que tiene que tener la producción. No se pueden estar escondiendo del banco porque no pueden pagar", resaltó Kicillof.

En el Club Huracán de San Justo, anunció "moratorias a 10 años" para el sector, al considerar que no puede ser que "una política de recaudación quiebre el tejido productivo".

"Necesitamos una agenda impositiva que recaude en base al crecimiento. ¿Por qué quebraban? No había crédito, te perseguían hasta matarte la producción", enfatizó el gobernador.

Al respecto, señaló: "Y decían que era algo imposible de evitar, pero era una política económica. ¿Cuándo cambia? Cuando el pueblo de la provincia de Buenos Aires elige a otro partido y otros dirigentes para hacerse cargo".

"Del otro lado del mostrador también tiene que haber alguien que compre. Eso también fue una política sistemática (del gobierno anterior), la reducción de salarios, de jubilaciones, la pérdida de poder adquisitivo, fue una política económica", enfatizó el mandatario provincial.

Junto al mandatario provincial estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.

"Lo que venimos a comprobar es que las políticas de distribución del ingreso y de inclusión social de gobiernos que tienen una vocación productiva, una vocación nacional, popular, son las mejores políticas productivas que puede haber", expresó Kicillof.

Y agregó: "Arriba las pymes de la provincia de Buenos Aires, de servicios, del agro, de la industria, del turismo. Arriba el comercio en la provincia de Buenos Aires".

El plan de auxilio a las pymes incluye el lanzamiento de una línea de créditos del Bapro, una moratoria impositiva y otras medidas de promoción.

El programa Plan de pagos de ARBA para pymes

• Financiamiento en cuotas hasta 10 años para la cancelación de las deudas impositivas.

• Disponible para más de 600 mil PyMEs, comerciantes, cooperativas, pequeños y medianos productores.

Repyme

Programa crediticio del Banco Provincia a través de un fondeo de 15.500 millones de pesos y 25 millones de dólares exclusivo para PyMEs.

El programa del Banco Provincia impulsa 4 líneas de créditos para financiar a tasas competitivas:

1- Capital de trabajo: Hasta $ 5.000.0000 por beneficiario con tasa fija desde 28%.

2- Exportaciones: Hasta el 100% de la operación a financiar y con una tasa fija de 4% anual.

3- Descuento de cheques: Hasta el 100% del importe y con un tasa fija del 25% anual.

4- Refinanciación cartera activa, con una tasa fija del 20% anual.

Programa Buenos Aires ActiBA

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica impulsa un registro web para obtener un diagnóstico detallado de las problemáticas comunes que enfrentan los sectores. El programa diseñará políticas de alto impacto para frenar la caída de la actividad productiva, el cierre de empresas y cuidará el trabajo y el valor agregado que genera cada bonaerense.

Además, el Ministerio de Producción impulsa la Red de Comercios de la Provincia, una política global de comercio que conecta a los distintos eslabones de la cadena comercial y propone una nueva lógica comercial:

• Comprá cerca: programa destinado a comercios de proximidad en donde se encuentra una canasta de productos genéricos con precios de referencia adquiridos a través de mayoristas, distribuidores, pymes y pequeños productores locales, obteniendo mejores precios de compra.

• Facilidades de pago para la obtención de terminales electrónicas de cobro, destinadas a ferias y comercios.

• Fiscalización y control de precios a través de inspectores de PBA, aplicando leyes como Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor.

Régimen de regularización para PyMES

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires pone en marcha un régimen de regularización para PyMEs que registran deudas por infracciones laborales.

Plan de recuperación para PyMES agropecuarias

El Ministerio de Desarrollo Agrario impulsa el Plan de Recuperación para PYMES Agropecuarias. Un programa que comprende medidas para diferentes sectores agropecuarios: porcino, lechería, apícola y bovinos.