La Provincia pagará el bono y encarará la reestructuración de la deuda en dólares

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer, en conferencia de prensa, que pagará el total de la cuota de capital del bono en dólares, al no haber podido acordar con un fondo de inversión que tiene más del 25 por ciento. De esta manera evita el default y anticipó que encarará la reestructuración del resto de la deuda en moneda extranjera.

De este modo, la Provincia afrontará con "financiamiento doméstico" los próximos vencimientos de deuda, que son el pago de intereses por US$ 27 millones y de capital por US$ 250 millones, para luego "convocar a un diálogo constructivo para lo que resta de vencimientos".

“Hemos resuelto usar los recursos que hemos recaudado los últimos días para afrontar el vencimiento con recursos propios de la Provincia, sin asistencia del gobierno nacional", detalló.

Al referirse a la reestructuración, Kicillof sostuvo: "Iniciamos el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires. En los próximos días se va a dar a conocer un cronograma con los siguientes pasos a seguir, que va a ir con el cronograma nacional. Damos por iniciada la reestructuración".

En ese marco detalló las obligaciones de pago que tiene para este año, que en total suman 220 mil millones de pesos.

Adhesión

Con respecto al diferimiento de pago del bono propuesto para abril comentó que se consiguió “la adhesión de más de 200 bonistas” así como con “un bloque que son fondos de inversión que comunicaron públicamente y con esto superamos el 50 por ciento”. Pero tildó de “posición bloqueadora” la de un fondo de inversión (Fidelity) que “dicen tener el 25 por ciento o más y que no tuvo la actitud de diálogo y pretendió negociar de otra manera”.

Previo al anuncio, el mandatario provincial volvió a cuestionar el volumen de deuda contraído por el gobierno de María Eugenia Vidal y la imposibilidad de hacer frente a los pagos tal como están establecidos. Por ello resolvió afrontar este pago que pretendía diferir para mayo por tener que hacerle frente a poco tiempo de asumir y encarar la reestructuración total de la deuda en dólares.