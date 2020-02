El campo le pide cambios impositivos y ayuda para la producción

Los productores agrarios bonaerenses representados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aries y La Pampa (Carbap), a través de su presidente, Matías de Velazco, reclamaron a la Provincia soluciones en distintos aspectos que afectan a la actividad, como la carga impositiva, el mal estado de los caminos rurales, las tasas que aplican algunos municipios bonaerenses y que se utilice al Banco Provincia para apalancar a la producción y generar trabajo.

Además, desde la entidad plantearon sus divergencias por las retenciones, durante un encuentro que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

“Hablamos de una agenda de trabajo en la que pedimos por el tema de los fitosanitarios en Provincia, porque necesitamos una normativa clara e incluso si es con una ley mucho mejor, que ordene toda esa anarquía de ordenanzas que existen en cada municipio con información poco clara y difíciles de cumplir”, le explicó de Velazco.

“Pedimos que se le dé un perfil productivo a la Provincia y por eso le vamos a acercar al ministro Rodríguez un plan ganadero, que ya en su momento se lo presentamos al anterior.

Gobierno

También planteamos la necesidad de tener un Banco Provincia con fuerte apalancamiento a la Producción, con líneas de crédito acordes y razonables para generar producción y trabajo”, agregó el productor rural. Respecto a la ley de emergencia que se dictó en noviembre de 2019 y quedó inconclusa porque aún faltan firmar decretos, el dirigente rural explicó que “nos preocupa la situación de algunos partidos del interior de la Provincia fuertemente afectados por la sequía, el avance de la tucura y la situación extrema en algunas zonas ganaderas con la mortandad de hacienda. Por eso vamos a hacer pedidos de emergencia y desastre para estas zonas (sudoeste) y queremos una resolución ágil por parte de la Provincia”, dijo el presidente de Carbap.

Los dirigentes rurales reclamaron la continuidad de las obras del Río Salado, una mayor presencia de patrullas rurales y obras de mejora en caminos rurales, “sobre todo en esos municipios en los que recauda una tasa y no dan una contraprestación, quisimos saber qué puede hacer la Provincia con eso, con lo cual el ministro nos dijo que no puede ejercer ninguna acción, solo hacer alguna recomendación. Creemos que eso no alcanza, no tiene un final feliz y que no se van a solucionar los problemas en esos municipios, pero también nuestra preocupación recae en municipios que están montando tasas sobre la tasa vial, como Lobería, con la creación de una tasa de apoyo universitario que se aplica sobre la tasa vial rural, por eso desde Carbap estamos apoyando las acciones judiciales en ese partido porque no vale todo y los intendentes deben tener algún tipo de razonabilidad que hoy no la están teniendo”, afirmó de Velazco.

También desde Carbap explicaron que reclamaron participar en la reglamentación de la ley de feedlot, porque es una actividad que afecta fuertemente a la producción. También pidieron una reactivación del sudoeste bonaerense y la participación de Carbap en una agenda impositiva en la Provincia de Buenos Aires desde la iniciativa del gobernador Axel Kicillof de poner en funcionamiento una “mesa tributaria”.

“Queremos plantear nuestra visión sobre el impuesto rural complementario y sobre la ley de herencia. Es una agenda amplia que presentamos y ahora hay que arremangarse y empezar a trabajar”, agregó el titular de Carbap.