Fiorini pide que se incluya a Junín en el plan “Escuelas a la obra”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó esta semana el programa “Escuelas a la obra”, que consiste en destinar 800 millones de pesos para realizar 752 obras de reparación y mejoramiento en diferentes colegios de la provincia, pero Junín y la mayoría de los distritos del interior no fueron incluidos.

En este contexto, el senador de Juntos por el Cambio Juan Fiorini solicitó que se incluya a Junín y a todos los distritos del interior en la iniciativa y que no haya discriminación política. “Lamentablemente el gobernador, al igual que lo que intentó hacer con la Ley Impositiva, está castigando al interior de la provincia”, expresó una de las espadas legislativas del intendente Pablo Petrecca en la Legislatura provincial.

“El programa incluye solo a dos municipios de las secciones electorales cuarta, sexta y séptima. General Pinto y Benito Juárez, ambos con intendentes del Frente de Todos, y por tal motivo solicitamos al gobernador que revea esta decisión y que incluya a todos los distritos con necesidades” agregó el senador.

“Lamentablemente también Escuelas a la obra es un castigo para los municipios que tienen distinto color político. Del total, el 75% de las escuelas que tendrán obras pertenecen a distritos con intendentes del Frente de Todos”, cuestionó.

“Junín, por ejemplo, presentó el 14 de diciembre, a través del Consejo Escolar, un plan con 10 obras que creemos que son necesarias para empezar las clases, pero al igual que a muchos otros municipios no fue tomado en cuenta”, dijo.

“Entre esas obras estaba la Escuela 12, que tuvo un problema en los techos hace algunos días”, indicó.

Críticas

Sobre la firma del convenio marco del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), el contador explicó: “Junín estuvo presente en el acto de presentación del programa, y solicitamos junto con otros municipios (incluso algunos del mismo partido del gobernador) que se hagan modificaciones en el convenio a firmar, porque creemos que así como está planteado, busca responsabilizar a los municipios de la infraestructura escolar (que no corresponde), y además, limita los fondos de educación que por ley están afectados, sacando también fondos a los consejos escolares. Si se hacen estas modificaciones, vamos a firmar el convenio para poder trabajar durante todo el año”.

Por último, dijo: “En Junín veníamos trabajando muy bien en estos cuatro años que pasaron. Logramos intervenir con obras en más de 60 escuelas, siempre en conjunto con la provincia, con el Consejo Escolar, y los directivos de las escuelas”. “Nuestro énfasis está puesto en seguir haciendo, en seguir mejorando la infraestructura y la calidad de la educación de la ciudad. Tenemos toda la predisposición y nos avalan 4 años de logros”.