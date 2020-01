Reclamo de justicia en Zárate

"Justicia", "asesinos" y "Zárate no tiene miedo: hoy lloramos a Fernando" fueron las consignas más repetidas por cientos de vecinos de Zárate que se movilizaron también en apoyo al joven remero Pablo Ventura, quien había sido señalado por el grupo de rugbiers imputados en el crimen del turista Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, y para pedir "prisión para los culpables".

Ventura, de 21 años, fue luego liberado por la justicia al corroborarse que no estuvo en Gesell la noche en que golpearon y mataron a Báez Sosa, de 19 años.

La movilización se inició en el Parque Urbano y tuvo como punto de encuentro las puertas de la municipalidad de Zárate, ubicada frente a la plaza principal Mitre. Durante el recorrido los aplausos y el pedido de justicia por Fernando no se dejaron de escuchar y a medida que la gente avanzaba, desde las casas y los negocios más vecinos se iban sumando a la caminata

En la puerta del palacio municipal, sobre la calle Rivadavia al 700, prendieron velas y colgaron en las rejas diferentes carteles con el pedido de justicia y acompañado de la imagen de Fernando.

"Vengo para pedir justicia por Fernando y por Pablo. Estos pibes no tienen vergüenza para acusar a una persona que no estaba allá. Yo cursé con Pablo en el colegio San Pablo y era incapaz de hacer daño", expresó Gabriel.

Por su parte, Verónica, madre de dos niños que estaban en la movilización y de dos adolescentes más, dijo que "tiene que haber justicia, que le den cadena perpetua a los 10 porque tengo hijos de la misma edad que salen a bailar y a divertirse y no sabés si vuelven".