“El bono pertenece a la gestión de Scioli”

Los senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, Alejandro Cellillo, Andrés De Leo y Claudia Rucci se refirieron a las declaraciones vertidas por el gobernador Axel Kicillof y un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda de la provincia, sobre una supuesta situación compleja para afrontar el pago de bonos y sostuvieron: “Como lo hizo durante su gestión kirchnerista, otra vez el oficialismo quiere instalar un relato basado en la mentira. Lamentablemente parece que no se dieron cuenta, que ese no es el camino”.

“Hoy nos encontramos con un Ministerio de Hacienda tratando de deslindar responsabilidades en el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando en realidad el bono que no quieren pagar, pertenece a la gestión de Daniel Scioli, quien hoy, al igual que en 2011, es funcionario de su gobierno”, sostuvo Costa y agregó: "Parece que estamos en un deja vú, donde el gobernador no quiere ir a pedir lo que corresponde en donde corresponde. Lo hizo Scioli y ahora Kicillof”.

“La deuda que se contrajo durante la gestión de Vidal está en las calles arregladas y pavimentadas, en los kilómetros de ruta, en las guardias de los hospitales. Faltó, por supuesto, es imposible en 4 años revertir un daño estructural, pero la Provincia que encontró Kicillof no es el caos que encontramos nosotros en 2015”, manifestaron.

En ese sentido, expresaron: “Cuando asumimos, la deuda total era de 11 mil millones, ahora es de 12 mil millones, no hay crecimiento exponencial ni deuda impagable. Deberían agradecerle a Vidal haber reclamado por la Coparticipación, haber achicado el gasto en la Legislatura, haber acabado con las jubilaciones de privilegio y llevar adelante una gestión ordenada. Algo que ellos no hicieron nunca”.