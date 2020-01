Nación no ayudará a las provincias a pagar deudas y Buenos Aires lo sufre: caen los bonos

Mientras Axel Kicillof busca la manera de no caer en default en el marco del primer vencimiento de deuda en dólares, hoy el bono PBY22, en pesos cae 7,3% y se cotiza a a $70, mientras que el bono en dólares PBA25, que llegó a descender hasta 9% esta mañana, restó un 2% a U$D 62 por lámina de U$S 100.

Lo cierto es que los vencimientos están previstos para el 19 y el 26 de enero por un total de U$S 571 millones. Esto generó incertidumbre ante rumores de que la Provincia no pueda hacerle frente luego de que Nación tomara la decisión de no ayudar a los gobernadores financieramente para cancelar sus deudas.

En cuanto al vencimiento del próximo 26 de enero, es por U$S 275 millones. Según confirma el sitio Infobae, el Gobernador ya hizo la convocatoria a los acreedores del gobierno bonaerense para posponer el pago de los U$S 248 millones de capital y los U$S 28 millones de intereses. Además el portal asegura que aunque el vencimiento en términos nominales es mayor, los bonos actualmente cotizan con una paridad del 66 por ciento. Luego de la fecha de vencimiento, tiene sólo 10 días de gracia para no ser declarado en default.

Según la consulta realizada a Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, "una probabilidad de default sobre la provincia de Buenos Aires no sólo influirá sobre los bonos de esta provincia, sino que tras la recuperación de la deuda soberana, podrá ser un factor que presione sobre una toma de ganancias en este universo”. Y agregó que “en particular, si se confirma un default, antes de acordar una reestructuración. Los tiempos acá incluso presionan más que a nivel nacional”.

Por otro lado, se informó que el ministro de Economía de la Nación, el platense Martín Guzmán, sostuvo que Kicillof está llevando adelante sus propias gestiones, basadas en “principios similares” a los del Gobierno nacional para “reperfilar” vencimientos.

Cabe destacar que la deuda total de nuestra provincia es de U$S 11.263 millones (el 77% está emitido en moneda extranjera) y que hasta marzo el Gobierno tendrá que pagar unos U$D 670 millones. Mientras que la deuda que deberá pagar durante todo el año en curso asciendo a U$S 1.821 millones y 166 millones de euros.