Presupuestos de municipios de la Región, con aumentos por debajo de la inflación

Los presupuestos municipales de la Región registran un incremento en el monto total de los recursos disponibles de entre el 30% y el 50% con respecto a 2019 (excepto Rojas que prevé una suba interanual de los recursos municipales del 82%) y se observa una caída de los fondos para obras públicas, en comparación con años anteriores.

Si bien algunos municipios ya trabajan con los montos asignados, otros aguardan que se aprueben las partidas para las distintas áreas, pero el denominador común es que los aumentos presupuestarios están por debajo de la inflación acumulada de 2019, estimada en un 55%.

Así, los concejos deliberantes de Arenales, Rojas y Viamonte aprobaron sus respectivos presupuestos en diciembre pasado, mientras que el cuerpo deliberativo de Junín hizo lo propio el viernes último. Aún resta que el presupuesto sea aprobado en Chacabuco y Lincoln.

Arenales: mayor porcentaje para Salud

En General Arenales, el presupuesto 2020 fue aprobado en el mes de diciembre, por mayoría, en el Honorable Concejo Deliberante y registra un incremento del 47% respecto de 2019. El monto total es de 574 millones de pesos y cuenta con un importante aumento para el área de Salud; en tanto, las otras áreas recibirán un monto similar al de 2019.

En diálogo con Democracia, la nueva secretaria de Hacienda, Miriam Aladio, dijo que “para armar el presupuesto nos basamos en lo que son los fondos municipales, que consideramos un aumento del 50% respecto del año pasado, y en lo que respecta a Provincia nos enviaron una estimación de coparticipación y demás fondos”.

“Estamos trabajando en la parte de recaudación, vamos a instalar un sistema para hacer un seguimiento más detallado y estar más conectados con el tema de los contribuyentes”, dijo Miriam Aladio y agregó que “de todos modos, tenemos un buen índice de recaudación, estamos arriba del 75%”.

Por otro lado, la secretaria de Hacienda dijo que “se presupuestaron los fondos sin afectación, porque no sabemos cuáles van a ser los de afectación durante el año y no estamos obligados a hacerlo, por eso por ahí no se refleja la realidad de lo que se gasta en cultura o educación, pero podemos hacer una estimación".

Salud recibirá un 35% del total; Obras y Servicios Públicos recibirá un 31,6%; Desarrollo Social y Producción un 10,1%; Administración y Gestión 9,6%, Cultura, Educación y Deportes un 8,2%; Seguridad 1,8%, Concejo Deliberante 1,9% y Conducción Ejecutiva 1,3%.

2100 millones para Chacabuco

En el caso de Chacabuco, el proyecto fue presentado y pasó a la comisión: aún no fue aprobado. En tanto, el Concejo Deliberante aprobó un aumento de tasas en promedio de un 50% para 2020. Para el año 2019 el presupuesto había sido de 1620 millones de pesos y ahora será de 2177 millones (un 34% más).

En los últimos días, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, se refirió al presupuesto municipal y, en diálogo con La Posta de Chacabuco, dijo que “es un presupuesto que básicamente hace mucho énfasis en los servicios esenciales: salud, servicios públicos y seguridad. Hay un incremento importante o considerable para la parte de Producción, lo que da una posibilidad más al área de Producción a nivel local de poder tener otro tipo de desempeño o algún otro margen de maniobra en estos tiempos donde en realidad vamos a necesitar un poco optimizar los recursos y tratar de que la gente pueda estar asistida desde el Estado directamente o con grandes ayudas pero de alguna forma tal vez podamos paliar un poco la situación si tenemos un ámbito de producción donde hay más recursos. Ojalá esto se pueda traducir en los hechos”.

El oficialismo espera un despacho en consenso para los primeros días de febrero.

Junín: menos fondos para obras

El presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante el pasado viernes dispone $2.173.000.000, un 31% más que los $1.650.000.000 del año 2019. Específicamente, prevé que el 8,9 por ciento del cálculo de gastos y recursos para este año se dedicarán a proyectos de obra pública. Esto no solo significa el menor porcentaje de los últimos cuatro años, sino que también es la menor cantidad de dinero destinada a este rubro en los últimos cuatro presupuestos.

De los 2173 millones de pesos que conforman el cálculo de recursos y gastos de 2020, algo más de $191 millones se asignarán a 22 proyectos de obra pública. El presupuesto del año pasado fue de $1647 millones y contemplaba $333 en este mismo ítem, es decir, un 20% del total.

La Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas es la que tiene la mayor partida asignada, con $477 millones. No obstante, sufrió una baja del 5,2% respecto a lo asignado el año anterior. Con $360 millones, la Secretaría de Espacios Públicos es la segunda con mayor presupuesto, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico tendrá un presupuesto de 314 millones.

Por otro lado, la Secretaría de Gobierno absorbió diferentes áreas, como la de Legal y Técnica –que antes tenía rango de secretaría y ahora estará bajo la órbita de Gobierno– y la Oficina de Defensa del Consumidor. También están ahora dentro de su organigrama las direcciones de Juventud y de Educación, que hasta 2019 pertenecían a la Secretaría de Desarrollo Social. A esta última le fueron asignados $151 millones, un 17% menos que los $183 millones que tenía el año anterior. Parte de la caída se explica, no solo con el traspaso de Juventud y Educación a Gobierno, sino también por la decisión de que Deportes pase a la órbita de la Secretaría de Coordinación.

El área de Coordinación también tuvo un crecimiento presupuestario de más del 200%, pasando de $45,5 millones en 2019 a $141 millones en 2020. Esta dependencia absorbió a la dirección de Cultura, que antes correspondía a Desarrollo Económico. También se asignaron para el próximo ejercicio $160 millones a la Secretaría de Salud –que en su estructura tiene estipulado por primera vez un fondo de $15 millones para el SAME–; $155,4 millones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; $83,6 millones a la de Modernización; $60,6 millones a la de Hacienda y Finanzas; $31,5 millones al Concejo Deliberante; $18,6 millones al Juzgado de Faltas; y $16,9 millones al área de Intendencia.

$1.500 millones para Lincoln

El Departamento Ejecutivo de Lincoln envió al Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2020 que rondaría los $1.500 millones de pesos. Del total, la coparticipación se calcula en poco más de $770.000.00, lo que representa un 46% más en comparación a lo percibido en 2019.

Las transferencias de fondos provinciales al municipio alcanzarían poco más de $1.000.000.000. En lo que respecta a los valores que se manejan para la Ordenanza Fiscal Impositiva, desde la Secretaría de Hacienda, se indicó que está previsto un aumento equiparable al que se proyecta por parte de las autoridades provinciales y que alcanzará a las tasas municipales de Conservación de la Red Vial, Tasa de Seguridad e Higiene, ABL, patentes, entre otras.

En total, el presupuesto 2020 ascendería a $1.587.375.600 y comprenderá las partidas correspondientes a las secretarías de Hacienda, Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Producción, Salud, Acción Social, Legal y Técnica, Cultura y Educación, Conducción Superior, Honorable Concejo Deliberante y los servicios de Deuda. En tanto, Salud recibirá una porción del 27,72% del total, Gobierno el 14,59% y Producción el 12,24%. Luego siguen las áreas de Obras Públicas y Acción Social.

Salud, con más partidas en Rojas

El presupuesto 2020 de Rojas fue aprobado el pasado mes de diciembre en el Concejo Deliberante y consta de un total de $1.218.552.000, cifra obtenida mediante la consideración de los niveles fijados para los tributos en la ordenanza impositiva anual.

En diálogo con Democracia, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rojas, aseguró que Salud y Obras Públicas son las áreas que mayor dinero necesitarán este año.

Para armar el proyecto del presupuesto, se mantuvieron reuniones con las distintas áreas de gobierno y se tuvieron en cuenta tanto los aumentos de tasas municipales para calcular la recaudación, como el número estimado de dinero que enviarán desde Provincia.

En 2019, el presupuesto final fue de 668 millones de pesos, con la ampliación incluida, por lo que este año se registra casi un cien por cien de aumento. Este 2020, Salud recibirá $431.460.405,08 (35,41%) y Obras Públicas $310.770.143,8 (25,50%); le siguen Promoción Social con un 7,73% y Secretaría Vial con 5,93%.

46% más que en 2019 para Viamonte

Ana Paula Cascallar, secretaria de Gobierno y responsable del área de Hacienda de la Municipalidad de General Viamonte, se refirió al presupuesto 2020 y aseguró que "este año fue diferente en cuanto al armado del presupuesto porque la transición en la Provincia nos modificó a nosotros en lo local, todos los años teníamos reuniones macro fiscales en La Plata y, esta vez, no se hizo” y agregó que "de todos modos, tuvimos parámetros para trabajar en nuestro presupuesto aunque todavía no está el provincial, esta vez se entregó más tarde pero se aprobó por mayoría el lunes 30 de diciembre, aunque la oposición no acompañó".

El presupuesto 2020 en General Viamonte es de $749.034.726, lo que representa un 46% más que el aprobado en 2019. "Va a ser un año complicado pero estamos preparados para encararlo", dijo Cascallar y agregó que "para armar el presupuesto tenemos recursos propios, que son las tasas que se recaudan a nivel local como Red Vial, ABL, Seguridad e Higiene, y los fondos no propios que son de coparticipación, fondos solidarios, que vienen desde Provincia; ese fondo lo estima Provincia y, en base a eso, tenemos que ver cuáles van a ser los gastos de las Secretarías y Direcciones, en función a sus proyectos; también hay que tener en cuenta la inflación que va a haber”.

Por otro lado, Cascallar aseguró que "mejoró la recaudación porque la gente ve que las cosas se hacen, necesitamos que paguen para brindar el servicio de la mejor manera, aunque entendemos la situación de los vecinos; el municipio también se vio afectado por la inflación."

Por otro lado, Cascallar señaló que "la oposición nunca nos acompañó en ningún presupuesto, ninguna fiscal ni rendición de gastos, no es la primera vez, creo que pasa por una cuestión política más que técnica”.

En cuanto a los gastos de representatividad del intendente, la secretaria de Hacienda dijo que "antes eran 7 mil pesos y ahora son 15 mil, en porcentaje es mucho, pero en plata no es representativo; nosotros preferimos tener todas las cosas transparentes."