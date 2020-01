Cruces por la sanción de la ley impositiva

La diputada provincial por el Frente de Todos Valeria Arata afirmó ayer en diálogo con Democracia: “La ley no es la que necesitaba el Gobernador ni la que necesita la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio sigue defendiendo los intereses de los que más tienen, y lo demostró con las modificaciones que planteó. Buscan tener un discurso diciendo que defienden a los vecinos, pero no es así, cuando uno ve las modificaciones que hicieron demuestran su coherencia”.

Y la legisladora por la Cuarta Sección agregó: “Es importante haberlo dotado al gobernador de esta herramienta, como es la ley impositiva, pero tiene sabor a poco, era más progresiva y mejor la ley que habíamos planteado, que actualizaba en términos reales los recursos de la provincia, para empezar a atender todas las emergencias que vivimos y que sabemos que tiene el territorio bonaerense”



En la vereda de enfrente, el senador de Juntos por el Cambio Roberto Costa afirmó: “No se puede pretender que ante semejante ley la ciudadanía se entere de los aumentos cuando reciba la boleta, y tampoco podemos pretender que el Senado sea un espectador que vote entre el 24 y el 26 y sin hacerle modificaciones”.

Y añadió: "No es cierto que la ley pierde progresividad, porque el escalonamiento de los impuestos hace que los que tienen más paguen más, los que están en el medio paguen la mitad y los que tienen menos paguen menos”.

El legislador opositor se quejó, además, de que el proyecto sacara el impuesto a la renta financiera que se puso hace dos años. “El tiempo dirá si estaba mal hace dos años (cuando se instauró) o si está mal ahora, yo creo que está mal ahora”.

"No es fácil tener la mayoría, ser oposición y votar una ley como esta, pero lo hacemos para que el oficialismo tenga una herramienta, para que pueda recaudar”, señaló Costa, tras lo cual remarcó que no están conformes con todos los cambios que se realizaron y que les hubiesen gustado más modificaciones”.

Costa dijo que la ley tenía “desmesura” en algunos temas y que el rol de la oposición es ”no permitir que haya desmesuras”.