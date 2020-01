Ley Impositiva bonaerense: fue aprobada en Diputados y ya pasó al Senado

Tras sufrir un nuevo traspié, ya que en el primer llamado en Diputados se votó una prórroga por tiempo indefinido, pasadas las 14:30 se inició la sesión en la que se debate el reformado proyecto de Ley Impositiva enviado ayer a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof que definirá el monto de los tributos que abonarán los bonaerenses en 2020. Pero sólo basto unos minutos para que fuera aprobada, tanto en particular como en general, y así pase al Senado para su tratamiento, mientras los diputados siguen con el debate.

En una doble sesión (Diputados estaba llamado a las 11hs., 13hs. y 18hs., mientras que el Senado a las 16hs.) el oficialismo intentará que se sancione la nueva versión de la norma enviada por el Poder Ejecutivo ayer a la Cámara baja.

En rigor, en el primero de los llamados lo que se votó fue una prórroga sin hora, algo que se puede hacer con sólo el 10% de los integrantes de la Cámara, mientras que para votar un cuarto intermedio era necesario que haya quórum y el oficialismo no lo tiene y tampoco lo consiguió, ya que los aliados, como los diputados que responden a Emilio Monzó, no bajaron al recinto, lo que da la pauta que la iniciativa aún no contaba con el respaldo necesario que garantice su tratamiento y menos aún su aprobación.

Lo cierto es que más tarde se logró reunir el número necesario y alcanzaron unos pocos minutos para que la iniciativa fuese aprobada y termine pasando al Senado en busca de su aprobación. Mientras, los diputados debatían los alcances del proyecto.

Las reformas que introdujo la administración bonaerense a la propuesta parlamentaria mantienen la progresividad de la estructura tributaria y se trabajaron el lunes en múltiples reuniones con referentes de Juntos por el Cambio.

Pero como ayer las negociaciones con la oposición se estancaron (según el gobierno debido a la falta de respuesta de Cambiemos ante las reformas propuestas) el gobernador decidió enviar el proyecto y que éste siga su curso hoy dentro de la Legislatura. En Diputados, el Frente de Todos es primera minoría y logró quórum con apoyo de bloques minoritarios para poner el proyecto en consideración.

La modificación más importante introducida a la iniciativa original tiene que ver con la reducción del segmento de contribuyentes que pagarán el incremento del Impuesto Inmobiliario Urbano del 75%. Es que de las 2.600.000 partidas incluidas originalmente en ese nivel de imposición se disminuyó a 1.400.000, a las que se impone con el máximo del 55%.

En el caso del Inmobiliario Rural, sólo 211 propietarios de campos de más de 2.000 hectáreas tendrán un incremento del 75%. A la vez, se incluyó la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 3,5 al 1,5% en la producción de medicamentos, del 0,5 a 1 punto porcentual para los servicios profesionales notariales, jurídicos, científicos y técnicos, y se bajó a 1,5 la alícuota para las actividades de venta al menudeo de alimentos.

Además, se dispuso que los jubilados que cobran la mínima, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y las asociaciones civiles queden exceptuados del pago del Inmobiliario. En tanto, el oficialismo puso un tope del 55% a la suba del impuesto Automotor.

Ayer, el gobernador posteó en su cuenta de Twitter que el proyecto presentado está muy lejos de ser 'impuestazo desde el punto de vista de los montos del Inmobiliario Urbano" y detalló que "de las 4,5 millones de partidas, ordenadas por su valor fiscal, el 35% tendrá un aumento menor a $500 que se paga en 5 cuotas a lo largo del año, es decir, $42 por mes".

"Entre el 35% y el 50% tendrá un incremento de hasta $1000, ($83 por mes). Entre el 50% y el 75% de las partidas, tendrá un incremento menor a $2000 ($167 por mes). Entre el 75% y el 90%, pagará un aumento no mayor a $5000 ($417 por mes)", graficó.

"Esperamos que la oposición actúe con la responsabilidad que los y las bonaerenses necesitan: sin desfinanciar a la provincia y sin beneficiar, exclusivamente, a los sectores más privilegiados", finalizó.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, pidió hoy a la oposición que acompañe la sanción de la ley impositiva que se tratará hoy en la Legislatura bonaerense, y recordó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal "se comprometió a ayudar a Axel Kicillof en los primeros meses de gestión".

"Tuvimos desde los primeros días de discusión de la ley unos diez interlocutores. Una vez que María Eugenia Vidal se fue al exterior, y el ex jefe de Gabinete (Federico Salvai) también, empezó a pasar que no encontrábamos quién hablaba por la oposición", dijo García en declaraciones a la prensa.

Destacó que luego "aparecieron como interlocutores algunos intendentes, como Jorge Macri (Vicente López), pero nosotros priorizamos la postura de los jefes de bloque de la oposición", y recordó que en el Senado "Cambiemos decidió no bajar a sesionar y ahora se acordó la instancia del ingreso de la ley por la Cámara de Diputados".

"Retomamos las conversaciones con los presidentes de ambas cámaras y los jefes de los bloques opositores, ellos sugirieron una contrapropuesta, y de los diez puntos que nos plantearon se sumaron nueve", expuso, y planteó que "ayer nos volvimos a reunir con las autoridades legislativas e ingresó la ley a para su tratamiento hoy en Diputados, y luego su pase al Senado".

"No debería haber problemas porque las sugerencias (de la oposición) fueron tomados por el gobernador, pese a que hubieron puntos con los que el gobernador no estuvo de acuerdo", analizó.