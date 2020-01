La oposición pide que la ley impositiva sea consensuada

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró ayer que la ley impositiva bonaerense "tiene que salir" porque "no se puede trabar a la provincia", al referirse a la sesión que el próximo miércoles reunirá a diputados bonaerenses para su tratamiento parlamentario, luego de una frustrada sesión por falta de quórum, la semana pasada.

"La ley tiene que salir, tiene que ser consensuada, no se puede trabar la provincia, no hay margen para decir que la provincia puede estar sin presupuesto", dijo Posse ayer en diálogo con radio Mitre.

En este sentido, llamó a una "acción responsable" a las autoridades del oficialismo y a los legisladores de la oposición para "colaborar" para que la ley impositiva bonaerense se apruebe.

"Debe haber una acción responsable por parte de las autoridades del oficialismo y de los legisladores de la oposición, nuestros legisladores, que deben colaborar", dijo el mandatario municipal.

Posee dejó claro que lo que se debe cuidar es "el precio del costo de la inflación sobre los vecinos", en el sentido de que la actualización no supere la inflación.

Consideró también que los impuestos deberían "estar ya emitidos", y que la ley debería haber ingresado a la Legislatura bonaerense en agosto del año pasado, tal como ocurrió en la Nación, porque hoy "estarían trabajando en base a un presupuesto dado".

El intendente de San Isidro, que la semana pasada participó junto a otros 60 jefes comunales de la oposición de una reunión con el mandatario bonaerense Axel Kicillof en la sede de la gobernación en La Plata, dejó claro que ellos son "facilitadores" para que se apruebe la ley, porque trabajan por la "gobernabilidad", pero señaló que no pueden perder de vista a "los vecinos", con quienes los intendentes tienen una "relación directa" y "no pueden ser los perjudicados".

"Los intendentes tenemos posiciones más cercanas a la gobernabilidad, por eso nuestra posición es facilitadora", dijo, al tiempo que calificó de "muy buena" la reunión con Kicillof, que fue el primer contacto entre los intendentes de oposición y el gobernador.

Por su parte, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), dijo ayer que "tiene que haber ley impositiva para que la provincia pueda funcionar", al tiempo que aspiró a que "el 75% comprendido en el impuesto más alto urbano sea un porcentaje que se vea disminuido con modificaciones" en la labor legislativa.

"En la reunión que tuvimos con (el gobernador) Axel (Kicillof) coincidimos en que tiene que haber ley para que la provincia pueda funcionar, pero nosotros aspiramos a que ese 75% que se ve alcanzado con un impuesto más alto sea modificado luego en el trabajo legislativo", afirmó el intendente.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, llamó a la oposición a que "de buena fe" vaya a "debatir al Congreso" el miércoles, al tiempo que se comprometió a "discutir" con ellos "todos los puntos de la ley impositiva" para "poder llegar a un consenso" que permita la sanción de la norma.