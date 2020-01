Las voces de los jefes comunales de la Región

El intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), que participó del encuentro en La Plata, se mostró "conforme por el buen diálogo y la predisposición". Y dijo: "Esperemos que todo lo que se habló se pueda concretar pronto en la práctica".

"Sumé el tema de los subsidios al transporte público para disponer de ellos. Ahí (Kicillof) pidió un poco más de tiempo para revisarlos y dar una respuesta, porque 'el renglón de subsidios en el presupuesto provincial es mucho', dijo, en coincidencia con la noticia del congelamiento de tarifas de hoy", afirmó el juninense.

Y amplió: "Me parece positivo que un 2 de enero nos juntemos con el gobernador para trabajar en conjunto. Veo muy positiva su postura y agradecemos el gesto. Vuelvo conforme porque pudimos plantear una buena agenda de trabajo común".

"También tuve la oportunidad de dialogar personalmente por temas de agenda con la ministra de gobierno, Teresa García, con el ministro de Salud, Daniel Gollan, y con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco".

"El gobernador planteó que no va a haber diferencias en sus políticas según el color de cada gobierno y que los programas que va a ejecutar los quiere llevar a cabo en todos los municipios, por lo cual para nosotros eso es muy valioso", afirmó.

“Entendemos que para que el gobierno provincial sea exitoso, tienen que ser exitosos los municipios y viceversa", remarcó.

Por su parte, el intendente de Chacabuco, el radical Víctor Aiola, afirmó: “Conocimos cuáles son sus prioridades y fundamentalmente destacó que desea trabajar mancomunadamente, más allá de nuestras ideologías, en pos de beneficiar al bonaerense”.

Franco Flexas, jefe comunal de General Viamonte (UCR), afirmó a Democracia: “La reunión fue muy buena, el Gobernador nos convocó, dejó de lado la parte legislativa, planteó cuáles van a ser las prioridades del gobierno en estos primeros meses, que tienen que ver con lo social, el hambre, salud y educación, además de la reactivación del consumo y la producción, esos serían los temas centrales”.

Y agregó: “Después explicó la Impositiva, la necesidad de tener la herramienta, pero no para entrar en un debate o discutir con nosotros, sino para que sepamos por dónde venía. Planteó también que va a haber reuniones con los ministros, que los secretarios van a tener ese vínculo con los ministros, así que es una muy buena medida. También dijo que no iba a generar nueva deuda, sino que iba a refinanciar la actual. Fue una reunión muy buena”.