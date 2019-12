Augusto Costa: “La Provincia se encuentra en una situación crítica”

Así lo afirmó el flamante Ministro de producción, ciencia e innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, ayer, al brindar detalles sobre la necesidad de sancionar el proyecto de Ley que declare la emergencia social, económica, productiva y energética en ese territorio.

En la sede del Senado bonaerense, ante una gran concurrencia de funcionarios legislativos de distintos partidos políticos y del ejecutivo provincial, Augusto Costa manifestó que “la economía de la provincia cayo más que la actividad económica de la nación”.

Y agregó: “Venimos de 7 trimestres consecutivos de recesión, con una tendencia que se encuentra lejos de revertirse. Enfrentamos una situación de deterioro sistemático que impacta de lleno sobre las posibilidades de inversión, en el poder adquisitivo y en la conformación de precios, generándose indicadores sociales preocupantes con mayor pobreza e indigencia”.

Respecto del proyecto legislativo, manifestó que “La ley plantea que la Provincia tenga herramientas propias para ser parte de las soluciones a los problemas que tienen nuestras empresas y el sector productivo, no podemos cruzarnos de brazos a esperar que hace el gobierno nacional. No se trata de listar y gobernar con un parche permanente. Tenemos que dar vuelta la tendencia y salir para arriba, sino seguiremos estando peor. La crisis abarca a todos los sectores de la economía y a todos los municipios de la provincia, es una situación a revertir que amerita una solución urgente. Necesitamos las herramientas para que no cierre una empresa más”.

“El PBI de la Provincia cayó 4% promedio, con fuertes caídas en los sectores que más pesan en la composición de la producción bonaerense” y “la tasa de desocupación está por arriba del promedio nacional, con picos importantes como Mar del Plata que alcanza el 13,4%”, continuó exponiendo el titular de la cartera productiva.

“Esta provincia no es inviable, pero necesita que desde el gobierno bonaerense entendamos cuales son las especificidades de cada actor productivo a fin de desarrollar un programa adecuado para cada sector y empresa”, concluyó Costa.

Además, el actual gobierno intenta prorrogar las emergencias en seguridad, infraestructura y administrativa establecidas durante la gestión anterior.

El plan de emergencia, presentado ayer por el Ejecutivo bonaerense, advierte que en los últimos cuatro años cerraron, aproximadamente, 3.300 PyMEs industriales y 9500 comercios. Tampoco se abrieron nuevos parques industriales y por parte del Banco Provincia cayó la asistencia a las PyMEs.

Desde diciembre de 2015, 97.710 trabajadores registrados en el sector privado perdieron sus empleos. Sólo en el último año hubo 73 mil nuevos desocupados y la tasa de desempleo, en su conjunto, llegó al 12,4% a principios de 2019.