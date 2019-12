"El primer día de gestión dejó en claro que no conocen la Provincia". El titular del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, se refirió de este modo a las declaraciones del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, sobre que no hay plata para los sueldos de enero. "Cuando asumimos nosotros en 2015 no había plata ni para los sueldos de diciembre, ni para el pago de aguinaldos. En una Provincia que venía acostumbrada a esa modalidad. Pero nosotros dejamos la plata de los sueldos de este mes y eso, también es un avance significativo", dijo el senador.

"Hacer una declaración de ese tipo, habla de que desconocen la provincia o de que tienen muy poca memoria", dijo Costa; y agregó: "Buenos Aires está mejor que hace 4 años, falta mucho por hacer, es cierto. Pero avanzamos mucho, en responsabilidad y en dejar la plata de los sueldos de los trabajadores bonaerenses, también avanzamos".

Por otro lado, Roberto Costa, se refirió a las designaciones de Daniel Gollán al frente del Ministerio de Salud y de Cristian Girard como titular de ARBA, y sostuvo: "es una decisión del gobernador, que por supuesto no acompañamos. Los bonaerenses hemos avanzado mucho en materia de transparencia del Estado y claramente es a donde no queremos volver".

En ese sentido, el legislador sostuvo: "Kicillof eligió nombrar a ministros con causas judiciales abiertas" y agregó: "Hay denuncias claras presentadas, como es el caso del Plan Qunita. Hay una cierta liviandad e irresponsabilidad al decir que son causas armadas cuando en realidad hay pruebas y una causa que avanza. Nos hubiera gustado escuchar que se va a garantizar la investigación".

Vidal, “líder de Juntos por el Cambio”

En diálogo con una emisora radial, Costa fue consultado sobre el rol de la ex gobernadora y sostuvo: "María Eugenia es la líder de Juntos por el Cambio. Es la que mejor interpreta la totalidad del espacio y es la mujer que puso la Provincia en marcha.

Por último, sobre el rol de Juntos por el Cambio en el Senado provincial, el legislador manifestó: "Somos una oposición responsable. Vamos a acompañar aquellas iniciativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y señalar aquellas con las que no estamos de acuerdo".