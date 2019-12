Kicillof avisó que apurará la negociación con acreedores

La deuda asumida por la Provincia y en particular los vencimientos inminentes por cerca de 725 millones de dólares, asoman como uno de los principales desafíos para Axel Kicillof. El Gobernador volvió a referirse al tema al asegurar que iniciará “cuanto antes” el diálogo con los acreedores.

La idea que se viene barajando es la extensión de los plazos de los vencimientos, en el marco de una negociación que el nuevo gobierno bonaerense persigue llevar adelante en sintonía con la administración de Alberto Fernández.

Kicillof, en un contacto con periodistas en la Gobernación, dijo que iniciará un diálogo “cuanto antes” con los acreedores para buscar soluciones y analizó que ello “es lo justo”.

Del lado de los acreedores también hay preparativos. De hecho, trascendió que un grupo de bonistas llevará a cabo una estrategia común en la negociación que se viene con la Provincia.

En un documento que lleva la firma de Mens Sana Advisors y BroadSpan Capital -asesores financieros del conjunto de bonistas- se afirma que se prevé llevar adelante toda interacción con el Estado bonaerense de forma consistente con los “principios para flujos de capitales estables y reestructuración de deuda justa avalados por el G-20, que incluyen el otorgamiento de información transparente y a tiempo, diálogo abierto, acciones de buena fe y justo tratamiento a todas las clases de acreedores”.

Así, en principio los representantes de los principales tenedores de los bonos de deuda bonaerense se manifestaron dispuestos a entablar negociaciones con la nueva administración provincial.

Enero caliente

De acuerdo con informes privados, el nuevo gobierno debe afrontar vencimiento de deuda por 725 millones de dólares en enero. De acuerdo con la consultora Elypsis, a ese monto hay que añadir 1.980 millones de dólares para el resto del año.

El informe señala que la renegociación “es casi inevitable”, una situación que asumen los bonistas y que Kicillof se apresta a encarar. Elypsis concluye que el nuevo mandatario “deberá, como mínimo, extender el plazo para los

Por otra parte, Kicillof reiteró que en las próximas horas enviará a la Legislatura una ley de emergencia económica que incluirá distintas áreas (entre ellas la educativa y penitenciaria), en busca de que se apruebe antes de fin de año. “Las dificultades son muchas y hay que atender lo urgente”, justificó.

Kicillof dijo que antes de ultimar los detalles de la propuesta parlamentaria coordinará algunas cuestiones centrales con el gobierno nacional como el tratamiento de la deuda provincial. Asimismo, pidió a la oposición su acompañamiento en el parlamento porque la situación de la Provincia “es crítica y de emergencia”.

Fondo del Conurbano

Una semana antes de dejar el poder, la ex gobernadora Vidal anunció que había alcanzado un acuerdo con el entonces presidente Mauricio Macri para actualizar el Fondo del Conurbano. En ese sentido, Kicillof dijo no saber si en verdad se actualizó porque afirmó que ese dinero “no apareció”.

Paralelamente, subrayó su deseo de trabajar con todos los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición y enfatizó en que no discriminará por colores políticos. Además, expresó que planea “jerarquizar” a los trabajadores públicos, a quienes estos cuatro años “se los denostó” y remarcó que “no se va a discriminar al que piense distinto”.

Cuando se le preguntó cuándo comenzará a discutir aumentos salariales con estatales y docentes, expuso que se conversará con los gremios “prontamente” pero aclaró que no aún en reuniones paritarias.