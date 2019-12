Pese al pedido de Moyano, Alberto F. le daría Transporte a un hombre de Massa

A días de anunciar su gabinete, Alberto Fernández confirmó a Agustín Rossi y a Ginés González García como ministros de Defensa y de Salud respectivamente, y habría resulto otorgarle el control del ministerio de Transporte a un dirigente del espacio de Sergio Massa.

Ese lugar lo ocuparía Mario Meoni, ex intendente de Junín, actual director del Banco Provincia, y uno de los dirigentes que forma parte del Frente Renovador desde su fundación, en el 2013.

Fuentes consultados anoche por Democracia reconocieron que “es una posibilidad” que Meoni asuma en Transporte, pero advirtieron que el acuerdo aún no estaba cerrado, situación que podría ocurrir hoy, en una nueva reunión cargada de definiciones.

Fernández decidió que, finalmente, Transporte no se fusionará con Obras Públicas, donde iría el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

El presidente electo decidió darle ese lugar al massismo luego de la tensión que se produjo a raíz de que se descarte a Diego Gorgal como ministro de Seguridad. En el massismo se daba por hecho que ese espacio estaba garantizado.

Reunión con Moyano

Por otro lado, Fernández se reunió con Hugo Moyano y un grupo de sindicalistas de distintos sectores, entre los que se encontraba Ricardo Cirielli y Omar Plaini. En ese almuerzo, el secretario General de la Federación de Camioneros habría pedido que Guillermo López del Punta tenga un lugar en el ministerio de Transporte.

Lopez del Punta fue funcionario de esa cartera a principios de la década pasada, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego el control de la misma quedó en manos de Julio De Vido y luego de la muerte de Kirchner, la relación entre Moyano y Cristina de Kirchner se rompió.

La otra decisión que tomó Fernández fue la de confirmar que Rossi será ministro de Defensa durante su gobierno. El santafesino era presidente del bloque del diputados del FpV-PJ.