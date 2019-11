El dirigente radical Ricardo Alfonsín aseguró que el resultado adverso para Juntos por el Cambio en las elecciones se debió a que se aplicaron políticas que "terminaron empeorando la situación de la gente".

“Las elecciones se perdieron porque se aplicaron políticas que terminaron empeorando la situación y el resultado electoral no podía ser otro", manifestó Alfonsín.

En declaraciones formuladas a radio El Destape, el dirigente radical indicó que "los problemas que tiene el partido (radical) con la sociedad no tienen que ver con quien conduce sino con las ideas de quien conduce".

Asimismo indicó que "el radicalismo está más cerca del peronismo" que de las políticas implementadas durante su gestión de gobierno por el presidente Mauricio Macri.

"La organización de la economía no puede ser librada al mercado, nosotros politizamos la economía, buscamos una combinación virtuosa del Estado y el mercado, por eso nos parecemos al peronismo".

"Si esas ideas las aplica un partido que no es el mío las voy a apoyar aunque a mi partido, cometiendo el error inverso al que cometió durante estos cuatro años, se le ocurriera oponerse a las ideas que la Unión Cívica Radical ha pensado siempre que son buenas", agregó.