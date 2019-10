Vidal admitió la derrota en Provincia y convocó a Kicillof a una "transición democrática"

La actual gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal salió a reconocer la derrota en las generales de este domingo, luego de obtener 38,61% de los votos frente al 52,08% logrado por la fórmula del Frente de Todos integrada por el exministro de Economía Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

“Quiero felicitar a Axel (Kicillof) y a todo su equipo por la elección”, dijo Vidal, luego de conocerse los resultados oficiales de los comicios en los que finalmente fueron ratificados los votos obtenidos por ambos espacios durante las PASO.

La errota electoral abre un interrogante en el futuro de la dirigente, al que ve ligado a la política pero desde un lugar que aún no tiene claro. No son pocos los que sostienen que podría tomarse unos meses sabáticos para definir su rol en un eventual frente opositor.

Desde el búnker de Costa Salguero, la gobernadora saliente se refirió a su rol de cara a la etapa que comenzará en diciembre con el traspaso de mando. “No elegí comprometerme con la provincia por un cargo o una elección", dijo y agregó: "El 10 de diciembre no termina nada, empieza otra etapa. Voy a seguir al lado de ustedes”.

“Las urnas no matan los sueños, sino que nos dicen que este no es nuestro momento. No matan lo que creemos y pensamos, no matan nuestros sueños. Por eso voy a seguir estando ahí. Sigo creyendo en ustedes, sigo lista para defender lo que logramos juntos estos años”, concluyó.