María Eugenia Vidal cruzó a Alberto Fernández: “Uno tiene que tener coherencia en la vida”

A días de definirse su futuro como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal visitó Radio Mitre y cruzó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, por haber criticado duramente a Cristina Kirchner y ahora acompañarla en la fórmula presidencial. “Uno tiene que tener coherencia en la vida”, sentenció.

“Dijo que era corrupta, que avasallaba los derechos humanos y después terminó diciendo que eran lo mismo y que no se iban a pelear nunca más”, recordó Vidal en diálogo con Marcelo Longobardi y Diego Leuco durante el Pase.

En ese sentido, la mandataria provincial, que el próximo domingo buscará la reelección, consideró que “los valores no se cambian” y enumeró: “Sos o no sos honesto, escuchas o no al otro, crees o no en el periodismo independiente y en una Justicia sin impunidad”.

“Resulta difícil creer que alguien que dice que tienen todos esos valores se pueda juntar con una persona a la que acusó de no tenerlos”, disparó Vidal en referencia a Alberto Fernández.

Además, se diferenció del Frente de Todos al asegurar que para el espacio encabezado por Mauricio Macri “el poder no es soberbia”. “El poder es la oportunidad de transformar, de corregir, es hacer las cosas con transparencia. Todo eso no sé si esta tan claro en el Frente de Todos”, cuestionó.

Consultada sobre la situación particular de Chile, Vidal consideró que forma parte de un fenómeno que va más allá de lo que suceda en el país andino y agregó que existe una “expresión violenta en muchas democracias frente a situaciones que no conforman”.

Frente a dicha realidad, Vidal consideró que es necesario ser “muy prudentes” y llamó a trazar una raya entre aquellos que no están dispuestos a avalar ningún tipo de violencia y aquellos que no son claros o son ambiguos.

“La Argentina, que ya pasó por tanto, tiene que ser muy clara sobre los valores democráticos y la no violencia. Es un momento para que no haya ambigüedades ni frases temerarias. Hay que darle la garantía a los argentinos de que van a vivir en paz y que se van a respetar todos los derechos de la democracia”.

Al respecto, Vidal volvió a recurrir al caso de Venezuela para diferenciarse del Frente de Todos. “Para nosotros defender los valores democráticos es defenderlos siempre. Si en Venezuela hay miles de muertos y gente que hace fila para comparar comida para nosotros es una dictadura y para el Frente de Todos es un país con problemas“, subrayó.

Por otro lado, la mandataria provincial recordó la derrota de las PASO del 11 de agosto y consideró que las urnas significaron “un mensaje” que el Gobierno estuvo “dispuesto a escuchar”.

“El 11 de agosto hubo un mensaje que estuvimos dispuesto a escucharlo, entenderlo y corregirlo. Desde entonces hubo cambios con medidas concretas”, indicó Vidal.

Al ser consultada sobre las elecciones del próximo domingo, Vidal sostuvo que independientemente del resultado, es necesario dialogar para sacar adelante al país”. “No importa cual sea el resultado, el lunes tenemos que estar dialogando para sacar adelante al país”.