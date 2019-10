Axel Kicillof: "En cuatro años vencen US$9000 millones"

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, sostuvo ayer que la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal, "tiene la responsabilidad hasta diciembre" de garantizar que la próxima administración "no se encuentre con un vencimiento (de deuda) muy difícil de afrontar a pocos días de asumir".

Durante una entrevista con La Nación, el dirigente opositor consideró que "la situación" de la provincia de Buenos Aires en materia de endeudamiento "es muy similar a la de la Nación".

"En los próximos cuatro años vencen US$ 9000 millones y en enero tenemos un primer vencimiento de US$ 570 millones", precisó el economista.

En este sentido, Kicillof sostuvo que el distrito "va a tener muchas necesidades" y le reclamó a la gobernadora "que empiece a encarar" el problema.

"Ella tiene la responsabilidad hasta diciembre de que el próximo gobierno no se encuentre con un vencimiento muy difícil de afrontar a pocos días de asumir. Grupos de acreedores privados me alcanzaron propuestas de reestructuración y yo les dije que se las llevaran a Vidal", precisó.

Por otra parte, el candidato a gobernador del Frente de Todos aseguró que comparte "los mismos objetivos y las mismas prioridades" que el aspirante a la Casa Rosada por su mismo espacio, Alberto Fernández, por lo que consideró que va a haber buena relación en caso de que ambos logren ganar las elecciones.

"No veo un conflicto en puerta. Siempre se trata de enfatizar en los problemas que va a haber y que después no hay. Como frente político hemos llegado a una maduración. Los que tenemos los mismos objetivos y prioridades tenemos que estar juntos. Ha sido una enseñanza para la dirigencia y para los sectores a los que queremos representar", analizó.

Por último, Kicillof explicó "que es muy difícil pensar en nuevos impuestos" al campo, al tiempo que detalló que si llega a ser gobernador va a "controlar" las concesiones de los servicios públicos para que "los bonaerenses puedan pagar las tarifas".

Cierre

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene previsto cerrar su campaña el jueves con un acto en Mar del Plata, donde estará junto a Cristina Kirchner, y al postulante a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.