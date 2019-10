Vidal en la Región: “Estoy convencida de que se puede dar vuelta la elección”

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorrió ayer a la tarde las localidades bonaerenses de Chivilcoy, Bragado y 25 de Mayo.

Vidal destacó que “muchos creen que es imposible dar vuelta esta elección. Estoy convencida de que se puede porque hemos hecho muchas otras cosas que parecían imposibles en la provincia”.

“Si les hubiera dicho hace cuatro años que la elección indefinida y los barones del conurbano se iban a terminar, me hubieran dicho que era imposible. Si les hubiera dicho que iba a haber SAME en toda la Provincia, me hubieran dicho que era imposible. O que la obra del Salado iba a ser una realidad después de tantos años de promesa, también me hubieran dicho que era imposible”, agregó la gobernadora en Chivilcoy, donde se reunió con vecinos, atendió a la prensa y saludó a la militancia.



Vidal estuvo acompañada por la concejal y candidata a intendente local de Juntos por el Cambio, Lourdes Zaccardi; por el secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb; y por el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.

Luego, la mandataria se dirigió a Bragado para reunirse, junto al intendente Vicente Gatica, con la militancia y participar de la tradicional Fiesta Nacional del Caballo. Posteriormente, terminó su recorrida en 25 de Mayo, para dialogar con vecinos.