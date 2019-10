María Eugenia Vidal le contestó a Axel Kicillof: “Los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios”

María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, visitó “Encendidos de la Tarde” por Radio Mitre y destacó cuáles son las prioridades de Cambiemos de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Al consultarle sobre las declaraciones de Axel Kicillof, quien manifestó que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, la gobernadora bonaerense cuestionó: “Demuestra que no conoce la provincia ni los barrios. Ni los desocupados ni los pobres son narcotraficantes. Son millonarios. Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y aquellos que justifican el negocio”. Asimismo, recalcó el trabajo que viene realizando Cambiemos durante su gestión.

“Si hay algo que Mauricio y nuestros equipos han hecho en enfrentar el narcotráfico. Hay 7.000 narcotraficantes detenidos. Las primeras que salían a aplaudir cuando derribábamos los bunkers eran las madres porque sabían que sus hijos compraban droga ahí”, expresó.

Respecto a qué falta realizar para combatir al narcotráfico, Vidal sostuvo: “Falta muchísimo sobre el tema de lavado de dinero. Hay que pegarles donde más les duele. Tiene que haber mucho control en el sistema bancario. Tenemos que lograr que sea más difícil instalarse en la Argentina”.

Después de destacar los puntos altos del gobierno de Mauricio Macri, entre los que destacó también la lucha contra los barrabravas y las obras para evitar las inundaciones, destacó: “Hoy el trabajo y que la familia llegue a fin de mes no puede esperar”.

“Si bien mucho nos apoyaron, ese 11 de agosto hubo otros que nos dijeron ‘no alcanza, no es lo que espera, no es suficiente’. No hay que insultar al votante. Hay que escuchar, hacer autocrítica y aprender que podemos ser mejores”, reflexionó la gobernadora.

La polémica sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires

Luego de que se generara controversia sobre el tema, Vidal sostuvo: “No la decide un gobernador. Está en la Ley de Presupuesto y requiere ser votada. Y fue votada y aprobada por los candidatos del Frente de Todos, ya que tenemos minoría”.

“Así como nos mintieron con la inflación, inseguridad y pobreza, mintieron con la deuda. Daniel Scioli dejó oficialmente 9 mil millones de dólares, pero en realidad fueron más 11 mil millones de dolares”, sentenció.