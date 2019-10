En el oficialismo cuestionaron la acordada

Lo resuelto ayer por la Corte cayó muy mal en el Gobierno, que adelantó que analiza hacer una presentación en las próximas horas para que el máximo tribunal precise los alcances de sus fallos. “El Poder Ejecutivo va a respetar el fallo, más allá de que no lo comparte”, dijeron cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano.

También criticaron a la Corte los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI. “Tres jueces PJ atacan a (Mauricio) Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente”, señalaron Elisa Carrió, Paula Oliveto y Juan Manuel López.

“Los jueces peronistas de la Corte, mediante una medida cautelar, sin resolver el fondo de la cuestión y en medio del proceso electoral, juegan a la política. Queda claro que los que no quieren bajar impuestos son los gobernadores del PJ”, continuaron. Para la Coalición Cívica, el fallo excede “la competencia cautelar” del máximo tribunal de Justicia y se arroga facultades legislativas.