Violó a su hijastra de 10 años

Un hombre de 30 años, identificado como Claudio Echeverría, fue detenido en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Hornos, donde se atrincheró tomando de rehén a su hijastro de 8 años, tras ser acusado de abusar sexualmente de una hermana del menor, de apenas 10 años.

Todo empezó el miércoles pasado, cuando Natalia, la actual pareja del violador, le revisó su teléfono celular. “Encontró videos sexuales de este hombre con distintas mujeres y también con la niña de 10 años”, confirmó un investigador, aclarando que la chiquita es hija de la ex pareja del acusado.

Después de semejante hallazgo, Natalia fue a la casa de la madre de la nena, que a su vez es sobrina suya (Natalia es hermana de la madre), y le contó lo que había descubierto. Fuentes judiciales confirmaron que Natalia reenvió el material a su propio teléfono para evitar que el acusado lo borrara. Gracias a esa decisión, las imágenes se convirtieron en la prueba clave. La investigación quedó bajo la instrucción de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien pidió de inmediato la detención del acusado. Con la premura del caso se montó el operativo para capturarlo.

Con la orden de detención, los policías fueron a buscarlo a su vivienda, pero el acusado no estaba dispuesto a entregarse. Con la presunción de que podía tener un arma y la certeza de que el nene de 8 años estaba con él, desde la fiscalía dispusieron vigilar el lugar mientras procuraban sacar al menor sin ponerlo en riesgo. Arrancó así una crisis que duró 11 horas y demandó la intervención del Grupo Halcón, el de Apoyo Departamental, Grupo de Élite, agentes de la Policía Local y de la comisaría Tercera, entre otros efectivos de Seguridad.

Luego de más de diez horas del inicio del episodio, el hombre fue reducido por efectivos del Grupo Halcón que irrumpieron en la vivienda. El jefe de la policía bonaerense, Fabián Perroni, precisó que las tareas que llevó adelante el mediador hicieron “que el niño fuera a otra habitación diferente a la que estaba el hombre que permanecía atrincherado” con “un arma de puño” y en esa circunstancia “se autorizó el ingreso del Grupo Halcón”.

Los efectivos detuvieron al hombre y liberaron al menor que fue trasladado por una ambulancia del SAME para su revisación médica, aunque no presentaba lesiones físicas, admitió un vocero del sistema de emergencias.

Anoche era revisado bajo el protocolo de abuso para descartar que también haya sido víctima de ese delito. Su hermanita tendría lesiones compatibles con los abusos que se vieron en el video. En virtud del complicado cuadro familiar, se le dio intervención al servicio zonal, se informó.

El violador quedó detenido bajo los cargos de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la convivencia y por ser padre y privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad”.