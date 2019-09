Motochorros al acecho

Vecinos del conurbano bonaerense denunciaron una preocupante situación de inseguridad en distintas vías de comunicación, pero sobre todo en el Acceso Sudeste, donde varios motochorros circulan por ambas manos y atacan, mayormente, a otros motociclistas, obligándolos a frenar para robarles sus pertenencias.

Un habitante a diario circula por ese trayecto fue testigo de dos robos por parte de una banda de delincuentes, que en cuestión de minutos logró saquear a las víctimas. "Pasé el Parque comercial Avellaneda y vi algo que no entendí, hasta que comprendí que estaban robando a un motociclista, eran cuatro hombres jóvenes en dos motos. Como un ataque piraña, le robaron mochila, el celular y salieron rapidísimo entre los autos", detalló Osvaldo Díaz.

"Los automovilistas pasábamos al lado, pero no podíamos hacer nada porque allí no se puede estacionar, yo sólo vi a un flaco que corrió como para hacer que se vayan, pero ya le habían sacado todo", comentó el vecino.

Como si eso fuera poco, a los pocos mettros, pasando la bajada de Wilde y a escasos metros del ataque anterior, "las dos motos hicieron volcar a un motociclista en la tierra junto a la baranda, pero como el conductor salió corriendo en dirección hacia Avellaneda, los ladrones ni lo corrieron y dejaron la moto y se fueron", resumió Díaz.

En medio de estos robos que se dieron a escasos metros y en cuestión de minutos, muchos automovilistas optaron por bajarse en Wilde. "Un poco por miedo pienso yo, éramos varios que bajamos allí creo que para evitar ser víctimas", dijo el vecino y, luego, añadió: "El tema es que al llegar al Triángulo muchas veces el semáforo de avenida Los Quilmes hace como un embudo y quedan todos los automóviles frenados varios minutos en medio de la villa y no quise exponerme por si estaban robando ahí también".

Según consideró Díaz, se hace "necesario contar con más presencia policial, sea en móviles o instalando alguna garita que permita que ellos vean lo que pasa en la traza del Acceso mano al Sur".