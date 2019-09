En la Cuarta, Kicillof llamó a que la educación pública “sea prioritaria”

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, continuó su recorrida por la Cuarta Sección Electoral para visitar las ciudades de General Pinto, Lincoln, y Bragado, donde conoció un Jardín Maternal, festejó el “Día de Jubilado”, almorzó con productores rurales, y brindó una charla abierta con vecinos de la zona.

A su llegada a General Pinto, Kicillof fue recibido por el intendente local, Alexis Guerrera, y el postulante a jefe comunal, Jorge Alfredo Zavatarelli (Fredy), para visitar el Jardín Maternal Municipal 2. “Uno sueña con una provincia en donde la educación pública vuelva a estar en el número uno de los objetivos, propósitos y prioridades del gobierno”, expresó Kicillof.

En este sentido, agregó: “Los jardines maternales desempeñan un rol fundamental en la búsqueda de la igualdad de género. Que un municipio se ocupe de abrir jardines es una forma de reconocer algo muy importante, que es darle la oportunidad (laboral) a las familias, de que haya igualdad de posibilidades”.

El candidato a gobernador felicitó al intendente de Pinto, Alexis Guerrera, “porque si esto se puede hacer en un momento tan complejo es que porque hay un gobierno municipal, que hace las gestiones y moviliza a la comunidad, para que estas cosas sigan pasando. Son las bases para que tengamos un gobierno mejor, y una provincia mejor”.

El flamante edificio del Jardín Maternal Municipal N° 2, se encuentra ubicado sobre el acceso a la Ruta Nacional 188, y cuenta con tres salas de nivel inicial.

También en el distrito, Kicillof celebró el “Día del Jubilado” en la "Casa de los Abuelos", y brindó una conferencia de prensa desde el Palacio Municipal. “Necesitamos recuperar lo perdido y seguir avanzado, para tener en todos los distritos, partidos, y municipios, gobiernos que compartan visión y se pongan codo a codo con los vecinos”.

Críticas al Gobierno

Asimismo, puso el acento en las políticas llevadas adelante por el actual gobierno, y señaló que es “imposible sostener un gobierno en contra de la clase media, de los trabajadores, de los comerciantes, de los empresarios, de la producción, en contra de lo que distingue a la Argentina que son sus pymes, la Universidad Pública, la ciencia y la tecnología”.

Por otro lado, explicó que durante sus recorridas por la provincia de Buenos Aires encuentra un panorama de “declinación muy fuerte del comercio, de las pymes, del turismo, abarcando a todos los sectores”, y detalló que en diálogo con los comerciantes, empresarios, y productores de los distintos distritos, “siempre les digo que es un milagro que hayan sobrevivido, porque les han tirado con una especie de radiación nuclear al tejido productivo argentino”.

“Debemos tener una política nacional favorable usando los poderosísimos instrumentos que tiene el gobierno provincial, y junto con los gobiernos municipales, poner en marcha el aparato productivo de la Provincia”.

Desde que llegó este gobierno se están perdiendo por mes en la provincia de Buenos Aires 140 pymes, es una tasa de mortandad inmensa, advirtió Kicillof.

Previamente el intendente, Alexis Guerrera, agradeció la presencia de Axel Kicillof en el distrito de Gral. Pinto y dijo: “estamos comprometidos con el proyecto de país que plantean Alberto, Cristina, Axel, y Verónica, porque seguimos las mismas premisas, para dar esperanza de un futuro mejor a todos los bonaerenses”.

La residencia “Casa de los Abuelos” alberga a adultos mayores, ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

En su segunda escala, Kicillof arribó a la ciudad de Lincoln, para visitar la empresa “Mega Ingeniería” y mantener un encuentro con productores rurales y empresarios, acompañado por el candidato a intendente, Luis Siri.

En ese contexto, Kicillof cuestionó el rol que tiene el Banco Provincia: “siempre ha tenido un papel importante, el de dar crédito, hoy lo convirtieron en una entidad al servicio de la especulación financiera. El Banco Provincia tiene que ser un instrumento de desarrollo, y servir para construir viviendas que mejoren las condiciones de vida.”

Ante una multitud de linqueños, el candidato por la provincia de Buenos Aires, recordó que durante los tres años y medio del actual gobierno “trataron de convencernos de que el peronismo, el campo popular, la industria argentina, y la inclusión social eran cosas que ya no iban más, que se habían terminado”.

“Cuando uno ve esta cantidad de gente, que viene a defender lo que piensa, que vienen a pelear por lo que es suyo y con solidaridad a pelear por lo que es de todos, se renuevan las ganas de seguir”, afirmó.

“Todavía no hay ningún candidato electo”

En relación a las PASO, destacó: “Tuvimos un resultado tremendamente favorable, para muchos inesperado, porque pensaron que podían castigar al pueblo, a los productores, a la clase media, a los comerciantes, a los pobres y seguir mintiéndoles por la tele, por las redes y que los iban a votar igual, eso no pasó, todavía no hay ningún candidato electo, tenemos que juntar la fuerza para militar todos los días hasta el 27 de octubre y convertir a Alberto Fernández, en Presidente, a Cristina Fernández de Kirchner en Vicepresidenta, y ganar en Provincia”.

Por último, instó a los presentes a que “nos acompañen, que nos den una mano para que podamos poner a Luis -Siri- de intendente de Lincoln. Necesitamos que el gobierno Nacional, Provincial, y Municipal, trabajen juntos para devolver el empleo, la educación, la salud y la dignidad a nuestro pueblo”.

El último destino del recorrido fue la ciudad de Bragado, allí Kicillof brindó una charla abierta rodeado de vecinos, junto al candidato a intendente Sergio Barentegui. “Queremos que se sumen a la reconstrucción de la provincia y entre todos ponerla en marcha. Es muy importante que en Bragado, quien tenga la responsabilidad de llevar adelante el gobierno municipal tenga en mente un modelo productivo, que priorice a la educación y a la salud”.

En tanto, renovó sus cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y apuntó que “desde que llegó este gobierno se están perdiendo por mes en la provincia de Buenos Aires 140 pymes, es una tasa de mortandad inmensa”.

“Hoy tenemos los números de desocupación que son los más altos de los últimos 14 años, estamos perdiendo empresas, empleos, y la provincia es la principal damnificada. Nosotros nos vamos a poner a trabajar desde el primer día para revertir esta situación, vamos a pasar de tener un Estado de indiferencia y desprecio, a tener un Gobierno que se ocupe de los problemas reales”.

Al cierre de su alocución, Kicillof afirmó que a “cada agresión hay que responder con propuestas, a cada ataque hay que responder escuchando. Necesitamos que Bragado con su capacidad productiva, con su gente, con su esfuerzo, se suba al mismo tren de una Provincia y una Nación en marcha”.

“Cuando ustedes dicen que ‘vamos a volver’, lo que escucho es: que va a volver el trabajo, la producción, la educación, la salud, eso es lo que va a volver, y esto no vuelve por arte de magia, sino por la unidad del campo popular y de la mano de todos los sectores que han sufrido el castigo de las políticas neoliberales. Venimos a representarlos, porque el gobierno que viene es de todos, con todos y para todos”.

Hoy, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires tiene previsto asistir junto con su compañera de fórmula, Verónica Magario, a la Universidad Nacional de La Matanza, para participar en la presentación del libro “Sinceramente” de la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.